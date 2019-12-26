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26 Aralık 2019 Perşembe 10:07:00 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 10:07:56

Asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak? 2020 asgari ücret bugün açıklanacak mı?

Asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak? 2020 asgari ücret bugün açıklanacak mı? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Çalışan ve emekli vatandaşlar asgari ücret ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni yıl 2020'de asgari ücretin ne kadar olacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından açıklanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı ile ilgili tarih ve saat bilgisi ile asgari ücret ile ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisinde yer alıyor...

Asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak? 2020 asgari ücret bugün açıklanacak mı? sorularının yanıtı günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. 2020 asgari ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği asari ücret ile ilgili son toplantı bugün yapılacak. 2020'de asgari ücretin ne kadar olacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından açıklanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı ile ilgili tarih ve saat bilgisi ile asgari ücret ile ilgili güncel açıklamalar haberimizde yer alıyor.

2020 ASGARİ ÜCRET BUGÜN SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK? 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının bugün (26 Aralık) saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

İBRAHİM KALIN’DAN AÇIKLAMA

Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ''Asgari ücret konusu gündeme gelmedi. Çalışma Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Diğer tarafların da değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın da değerlendirilmesi olacak. Herkesin kabul edeceği bir orta yol bulunması konusunda çalışma devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.

TÜİK: AYLIK GIDA HARCAMASI 2 BİN 331 LİRA

İşveren temsilcisi sendika TİSK, henüz teklifini açıklamadı.

TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL olarak belirlendi. Bu rakam orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde ise bin 940 TL olarak hesaplandı. Ancak işçi sendikaları, bunun kabul edilmeyeceğini vurguluyor.

Türk-İş, HAK-İŞ ve DİSK ortak ses yükseltti ve asgari ücret için alt sınırı açıkladı. İşçi sendikaları 2020 yılı için asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını istiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDE

Cuma günü asgari ücretle ilgili bir soruyu yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretliye müjde vermişti. Erdoğan, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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