Asgari ücret 2020 zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2020 zammı toplantısı ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar asgari ücret 2020 zammı, gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bu tarihlerde gerçekleştirilen toplantıların ardından yapılacak yıllık zam oranı da belirleniyor. Asgari ücret 2020 zammı toplantısına ilişkin merak edilenler haberimizde yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirecek.

Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek.

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.

Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak. Asgari ücreti zam görüşmeleri için, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kuruluyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yıllık enflasyon rakamlarına göre belirlenen asgari ücret geçtiğimiz yıl net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam yapıldı ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL’ye yükseltildi. 2020 yılında ne kadar olacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

2019 ASGARİ ÜCRET AGİ DÂHİL NE KADAR?

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL