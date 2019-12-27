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27 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 00:39:06

Asgari ücret 2.324 lira

7 milyon isçinin beklediği haber geldi. 2 bin 20  lira olan asgari ücret, yüzde 15,3 zamla, 304 lira arttı. Bununla birlikte issizlik maaşı, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve gelir testi limitleri ödemeleri de yükseldi. 

Asgari ücret, 2016 yılında yüzde 30 artışla 1.300 liraya çıkmıştı. 2017’de 104 lira artışla net 1.404 lira olarak belirlenmişti. 2018 için geçerli asgari ücret 1.603, 2019 için ise 2.020 liraydı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020’de geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 7 milyon işçiyi ilgilendiren ücretin, net 2 bin 324 liraya yükseldiğini söyledi. Buna göre artış, yüzde 15.3 (304 TL), brüt asgari ücret ise 2 bin 943 lira olarak belirlendi. Asgari ücretteki artışla birlikte çalışan çalışmayan herkesin hesabı değişecek. 

BAĞ-KUR PRİMİ ARTACAK 

Serbest meslek erbabı, şirket ortakları, avukat, muhtar, esnaf, Bağ-Kur primi ödüyor. Asgari ücretteki artış Bağ-Kur primlerini de artırıyor. Buna göre; bu yıl en düşük 885 lira olan prim, 1000 liraya çıkacak. Primini düzenli ödeyen yüzde 5 indirimden yararlanacak. Tarım Bağ-Kur primi en düşük 754 liradan 850 liraya çıkacak. 

İSTEĞE BAĞLI 541 LİRA 

Asgari ücret artınca, isteğe bağlı sigortalıların da SGK’ya ödedikleri prim artacak. Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, örgü, dantel, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas gibi el işi yapıp satan kadınlar, 25 gün üzerinde primi de, 30 gün prim ödemiş sayılacak. Bu kişilerin ayda ödemesi gereken prim 786 TL olacak. İsteğe bağlı Bağ-Kur’lu ise 998 lira ödeyecek. 

BORÇLANMA TUTARLARI DEĞİŞTİ 

Doğum ve askerlik borçlanması emeklilik için zaman ve prim kazandırıyor. Borçlanmanın bir bedeli var ve 1 Ocak’ta artacak. 2020’de doğum veya askerlik borçlanması yapacak bir kişi, SGK’ya bir günlük borçlanma için 27.37 lira yerine en az 31.39 lira ödeyecek. Örneğin 18 ay askerlik yapan bir sigortalı, borçlanmak için 14 bin 779 lira yerine 16 bin 951 lira ödeyecek. 

12 AY DESTEK 

Asgari ücret desteği, 2020'de de 12 ay boyunca uygulanacak. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101, 500'ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira olacak. 

GELİR TESTİNDE SINIR 1.177 LİRA

Yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir, brüt asgari ücretin (2.943TL) üçte birinden düşük olan kişilerin primleri devlet tarafından ödeniyor. Ocak itibarıyla yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir, 1.177 liranın altında olan kişilerin primleri devlet tarafından ödenecek. 

BES'LİLER DİKKAT 

Biraysel Emeklilik Sistemi (BES), 0-10 arası çalışanı olan firmalarda da zorunlu oldu. Sırayla tüm şirketler sisteme dahil edildi. Çalışanların maaşından, prime esas kazancın yüzde 3’ü oranında kesinti yapılacak. Asgari ücretliden kesilecek tutar, 77 liradan  88 liray  çıkacak. Devlet aylık kesintinin yüzde 25’i kadar katkı sağlayacak. 2020’de alınabilecek en yüksek katkı 8 bin 200 lira olacak. 

İŞSİZLİK MAAŞI ARTTI

Asgari ücret işsizi de ilgilendiriyor. İşsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yükseği ise yüzde 80’i kadar. Buna göre en düşük işsizlik maaşı 1.015 liradan 1.177 liraya çıkacak. En yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 30 liradan 2 bin 354 liraya yükselecek. İşsiz kalanın maaşı ne olursa olsun, bu iki limitin dışına çıkılamıyor. 

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