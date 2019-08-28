  • Bist 100
    96019.2
  • Dolar
    5,8128
  • Euro
    6,4609
  • Altın
    287,1580
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kocası gözlerinin önünde öldürüldü! Acısına dayanamadı, erken doğum yaptı Kocası gözlerinin önünde öldürüldü! Acısına dayanamadı, erken doğum yaptı
ASELSAN'ın yazılım tabanlı hava telsizleri ilk kez CN-235 modeli kargo uçağına entegre edildi ASELSAN'ın yazılım tabanlı hava telsizleri ilk kez CN-235 modeli kargo uçağına entegre edildi
Okul aile birliği nasıl kurulur? Okul Aile Birliği Yönetmeliği MEB sayfası Okul aile birliği nasıl kurulur? Okul Aile Birliği Yönetmeliği MEB sayfası
Anadolu'da ilk sentetik boyayı Urartular kullanmış Anadolu'da ilk sentetik boyayı Urartular kullanmış
Fatih Terim, ligde 4. kez "dalya" diyecek Fatih Terim, ligde 4. kez "dalya" diyecek
Adil Rami, F.Bahçe tarihinin 3. Fransız futbolcusu oldu Adil Rami, F.Bahçe tarihinin 3. Fransız futbolcusu oldu
Dil bilmeyen Arap iş adamı, yanlışlıkla 2 tane uçak aldı Dil bilmeyen Arap iş adamı, yanlışlıkla 2 tane uçak aldı
Akıllı telefon beklerken, paketten su çıktı Akıllı telefon beklerken, paketten su çıktı
Rus Sputnik’ten 'SU-35 ve SU-57 jetlerinin Türkiye'ye teslimatı görüşülüyor' iddiası Rus Sputnik’ten 'SU-35 ve SU-57 jetlerinin Türkiye'ye teslimatı görüşülüyor' iddiası
DGS tercihleri bugün saat kaça kadar yapılır? ÖSYM DGS tercih yapma ekranı DGS tercihleri bugün saat kaça kadar yapılır? ÖSYM DGS tercih yapma ekranı
Cem Yılmaz’dan bikini kontrolü Cem Yılmaz’dan bikini kontrolü
Yüksekova'da 'Kıran' operasyonunda 19 kilo eroin ele geçirildi Yüksekova'da 'Kıran' operasyonunda 19 kilo eroin ele geçirildi
Milan taraftarlarından büyük tepki: Hakan Çalhanoğlu'na sabrımız kalmadı Milan taraftarlarından büyük tepki: Hakan Çalhanoğlu'na sabrımız kalmadı
İşte Başkan Erdoğan’ın incelediği SU-57 uçağının özellikleri İşte Başkan Erdoğan’ın incelediği SU-57 uçağının özellikleri
Beşiktaş, Thiago Maia transferini bitirmek üzere Beşiktaş, Thiago Maia transferini bitirmek üzere
Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek giyerek protesto etti Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek giyerek protesto etti
LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları 2019 MEB sayfası LGS 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları 2019 MEB sayfası
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Siber saldırı NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Siber saldırı NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir
Mesut Özil Fenerbahçe'ye teklif edildi Mesut Özil Fenerbahçe'ye teklif edildi
Başkan Erdoğan ile Putin 'Su-57'yi inceledi Başkan Erdoğan ile Putin 'Su-57'yi inceledi
Beşiktaş'tan Felipe Caicedo atağı Beşiktaş'tan Felipe Caicedo atağı
Türkiye’nin ilk kilim müzesinde her eserin bir hikayesi var Türkiye’nin ilk kilim müzesinde her eserin bir hikayesi var
UEFA play-off turu rövanş maçları, yarın oynanacak UEFA play-off turu rövanş maçları, yarın oynanacak
ABD medyası Erdoğan-Putin yakınlaşmasından rahatsız ABD medyası Erdoğan-Putin yakınlaşmasından rahatsız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:52:16 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:53:50

ASELSAN'ın yazılım tabanlı hava telsizleri ilk kez CN-235 modeli kargo uçağına entegre edildi

ASELSAN'ın yazılım tabanlı hava telsizleri, ilk kez Hava Kuvvetleri platformlarından CN-235 modeli kargo uçağına entegre edildi.

ASELSAN'ın yazılım tabanlı hava telsizleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ardından Hava Kuvvetleri platformlarında da kullanılmaya başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi kapsamında daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı hava platformlarına kurulum bütünleştirmesi yapılan 9681 V/UHF ve 9681 HF telsizleri, ilk kez Hava Kuvvetleri platformlarından CN-235 (CASA) modeli kargo uçağına entegre edildi.

Entegrasyon faaliyetinin tamamlanmasının ardından, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde Konfigürasyon Kontrol Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kurulda, telsiz entegrasyonu sonrası CN-235 platformu için uçuş onayı kararı alındı.

ASELSAN 9681 V/UHF ve 9681 HF telsiz ailelerinin CN-235 platformuna entegrasyonu, Hava Kuvvetleri Komutanlığının diğer hava platformlarının haberleşme ihtiyaçlarının ASELSAN ürünleriyle karşılanması açısından önem taşıyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ