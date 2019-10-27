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27 Ekim 2019 Pazar 13:01:58 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 13:05:04

ASELSAN sağlıkta ilke imza attı!

ASELSAN Araştırma Merkezi'nde, dünyanın ilk kenarları açık, çizgisel tarama yapan Manyetik Parçacık Görüntüleme Prototip Sistemi geliştirildi. ABD patent tescil kararı alınan sistemle hem biyosavunma hem de sağlık teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor. Elde edilen bilgi birikimi ve fikri hakların kazanılmasıyla Türkiye'nin sağlık ve biyosavunma sektöründe gelişmiş teknoloji üretimine ve ihracatına katkı sağlanması hedefleniyor.

ASELSAN Araştırma Merkezi’nde geliştirilen ve patent tescil kararı alınan Manyetik Parçacık Görüntüleme (MPG) Prototip Sistemi ile ilk görüntü alındı.

ASELSAN Araştırma Merkezi’nde dünyanın ilk kenarları açık, çizgisel tarama yapan MPG Prototip Sistemi geliştirildi. Geliştirilen sistem için ABD patent tescil kararı alındı.

ASELSAN sağlıkta ilke imza attı

Prototip sistemde içinde manyetik nanoparçacıklar bulunan sağlıklı bir koroner damarı ve yüzde 50 daralma olan koroner bir damarı temsil eden iki farklı fantom görüntülendi.

Sistemin literatürdeki benzerlerine göre, girişimsel uygulamalara yönelik olarak kenarlarının açık olması, geniş alanda yüksek hassasiyet ile görüntüleme yapılması, özel manyetik alan tarama yöntemi sayesinde tek kanallı almaç/göndermeç ile üç boyutlu görüntüleme yapılabilmesi ve ayarlanabilir açıklık yüksekliğine sahip olması gibi avantajları bulunuyor.

MPG Prototip Sistemi ile hem biyosavunma hem de sağlık teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor. Konu ile ilgili elde edilen bilgi birikimi ve fikri hakların kazanılması ile Türkiye'nin sağlık ve biyosavunma sektöründe gelişmiş teknoloji üretimine ve ihracatına katkı sağlanması hedefleniyor.

HENÜZ DÜNYADA TİCARİ ÜRÜN YOK

Çok yeni bir tıbbi görüntüleme yöntemi olan MPG, iyonlaştırıcı radyasyon uygulanmaması, yüksek zaman ve uzay çözünürlüğüne sahip olması, alınan işaretin dokudan etkilenmemesi gibi avantajlar barındırıyor. Nanoteknolojinin olanakları ile MPG’nin, anjiyografi, girişimsel radyoloji, tümör görüntüleme ve terapi, kök hücre takibi, hedefe yönlendirilmiş ilaç tedavisi ve ilaç dozajının belirlenmesi, odaklı ısıtma terapisi, fonksiyonel beyin görüntüleme, iç kanamaların görüntülenmesi, biyosavunmada farklı ajanların tespiti gibi çok çeşitli uygulama alanlarında kullanımı öngörülüyor. Dünyada MPG ile ilgili klinik öncesi çalışmalar devam ediyor. Henüz klinikte kullanılan ticari bir ürün bulunmuyor.

(AA)

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