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16 Şubat 2020 Pazar 07:29:54 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 07:30:45

Aselsan cirosunun yüzde 7'sini Ar-Ge'ye ayırıyor

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Geçen sene 541 milyon dolar Ar-Ge bütçemiz vardı. Bu Ar-Ge bütçesinin yaklaşık 60 milyon doları özkaynaktı." dedi.

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Geçen sene 541 milyon dolar Ar-Ge bütçemiz vardı. Bu Ar-Ge bütçesinin yaklaşık 60 milyon doları özkaynaktı. Aselsan her sene cirosunun yüzde 7'sini Ar-Ge'ye ayırıyor." dedi.

Birlik Vakfı'nın düzenlediği Milli ve Yerli Teknolojiler: Aselsan'ın Yolculuğu konferansında konuşan Görgün, Aselsan tesislerinde 6 tane Ar-Ge merkezlerinin olduğunu, bunlara ilaveten 8 farklı teknoloji geliştirme bölgesinde tasarım yapan birimlerinin bulunduğunu söyledi.

Görgün, "Geçen sene 541 milyon dolar Ar-Ge bütçemiz vardı. Bu Ar-Ge bütçesinin yaklaşık 60 milyon doları özkaynaktı. Aselsan her sene cirosunun yüzde 7'sini Ar-Ge'ye ayırıyor." diye konuştu. Defence News'in hazırladığı Defence News Top 100 listesinde dünyadaki şirketleri sıraladığını belirten Görgün, "Aselsan burada Allah nasip ederse bu sene ilk 7'de olacak. Şu anda 52. sıradayız." ifadelerini kullandı.

Deloitte 2018 yılında bir araştırma yaptığını finansal büyüklük açısından bir yıl içerisindeki büyümeyi karşıladığında Aselsan'ın cirosunu dünyada en çok artan şirket olarak ilan ettiğini kaydeden Görgün, Türkiye'de mühendis gençlerin en çok çalışmak istediği şirketin Aselsan olduğunu Harward Business Review bunun ile ilgili üst üste açıklama yaptığını söyledi.

Görgün, şunları kaydetti:

"Aselsanın İnsan Kaynakları departmanında 100 bin başvuru var. Biz iyinin en iyilerini seçebilme tercih edebilme süreci hakkaniyetli yönetebilmek üzere gayret gösteriyoruz. 8 bin 38 personelimiz var. Çalışanların yüzde 59'u mühendis ve normalde yüzde 29'u teknik eleman olarak gözüküyor. Baktığınızda bir işletmede beyaz ve mavi yaka diye adlandırılır. Şimdi metal yakalılar da var. Robotlar da sürece girdi. Biz hem mühendislik hemde Ar-Ge şirketiyiz. Çalışanlarımızın yüzde 30'u yüksek lisans ve doktora yapıyor. Yüzde 40'ı lisans mezunu. Dolayısıyla çalışanlarımızın yüzde 70'i ünversite ve üzeri dereceye sahip.

Ürdün'de ve Kazakistan'da üretim yapan fabrikalarımız var. Özellikle bulundukları ülkenin faaliyet alanının içerisinde olan ürünleri üretip ülkemize ihracatına ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruldu. Azerbaycan, Makedonya şirketimiz var. Ukrayna, Filipinler'de ofislerimiz var. Yüzde 100 bize ait olan Suudi Arabistan'da bir ofisimiz mevcut. Katar'da ortak olduğumuz bir şirketimiz var. Güney Afrika'da tasarım yaptırdığımız bir şirketimiz var. Endonezya'da da bir ofisimiz var. Bunların her biri stratejik olarak konuşlandırılmış hem bizim faaliyetlerimizi dost ve müttefik ülkelere özellikle zamanında ihtiyaçlarını karşılayabilmek hem de bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilmek hemde ülkemizin ihracatına hızlı bir şekilde katkı sağlamak için kurulmuş şirketler."

(AA)

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