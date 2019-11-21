ASDEP kılavuzu yayınlandı! ASDEP sözleşmeli personel alımı şartları neler?

  • Bist 100
    106760
  • Dolar
    5,6931
  • Euro
    6,3174
  • Altın
    269,7440
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sakarya'dan 10 ayda 3,9 milyar dolarlık otomotiv ihracatı Sakarya'dan 10 ayda 3,9 milyar dolarlık otomotiv ihracatı
Mikrobiyal peynir mayasıyla ekonomiye katkı sağlayacak Mikrobiyal peynir mayasıyla ekonomiye katkı sağlayacak
Dünya Sağlık Örgütü: Antibiyotik kullanımında reçete gerekli olmalı Dünya Sağlık Örgütü: Antibiyotik kullanımında reçete gerekli olmalı
Yatağa bağımlı hastalara "grip aşısı yaptırın" önerisi Yatağa bağımlı hastalara "grip aşısı yaptırın" önerisi
İTÜ'den müzik öğretmenlerinin mesleki gelişimine destek İTÜ'den müzik öğretmenlerinin mesleki gelişimine destek
Türk Tarih Kurumu dünyanın ilk kadın teşkilatını tiyatro ile anlatacak Türk Tarih Kurumu dünyanın ilk kadın teşkilatını tiyatro ile anlatacak
Milli Takım'da en fazla süreyi Medipol Başakşehirli oyuncular aldı Milli Takım'da en fazla süreyi Medipol Başakşehirli oyuncular aldı
Arabuluculuk sınavı ne zaman, saat kaçta? Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı ne zaman, saat kaçta? Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Utanmaz! Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran kadın adliyeye gülerek gitti Utanmaz! Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran kadın adliyeye gülerek gitti
Son dakika... 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına yalanlama... Altun: Gerçek dışı ve hayal ürünü Son dakika... 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına yalanlama... Altun: Gerçek dışı ve hayal ürünü
Semih Şentürk'ün lüks villasına ziyaretçi akını! Semih Şentürk'ün lüks villasına ziyaretçi akını!
'Biz Böyleyiz' filminden ilk fragman geldi! 'Biz Böyleyiz' filminden ilk fragman geldi!
21 Kasım EYT son dakika gelişmeleri neler? EYT son haberler sizlerle 21 Kasım EYT son dakika gelişmeleri neler? EYT son haberler sizlerle
İrem Derici tacizcisi yüzünden ailesinin yanına taşındı İrem Derici tacizcisi yüzünden ailesinin yanına taşındı
Aleyna Tilki oyuncak bebeğini yanından ayırmıyor! Aleyna Tilki oyuncak bebeğini yanından ayırmıyor!
'TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek' 'TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek'
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton 'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton
ASDEP kılavuzu yayınlandı! ASDEP sözleşmeli personel alımı şartları neler? ASDEP kılavuzu yayınlandı! ASDEP sözleşmeli personel alımı şartları neler?
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den İran'daki gösterilere destek mesajı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den İran'daki gösterilere destek mesajı
Büşra Nur Çalar Söylemez için ne dediler Cübbeli Ahmet Hoca'nın yorumu olay Büşra Nur Çalar Söylemez için ne dediler Cübbeli Ahmet Hoca'nın yorumu olay
Fatih Terim, Başakşehir maçının kadrosunu belirledi! Fatih Terim, Başakşehir maçının kadrosunu belirledi!
Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı: Hepsi Allah'ından bulsun Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı: Hepsi Allah'ından bulsun
Mustafa Cengiz'den Falcao sözler: Bize sakat gelmedi, aptal değiliz! Mustafa Cengiz'den Falcao sözler: Bize sakat gelmedi, aptal değiliz!
MSB: Pençe-3 Harekâtı kapsamında 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi MSB: Pençe-3 Harekâtı kapsamında 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Kasım 2019 Perşembe 12:14:00 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 12:16:03

ASDEP kılavuzu yayınlandı! ASDEP sözleşmeli personel alımı şartları neler?

ASDEP kılavuzu yayınlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapılıyor. 1000 adet Aile Sosyal Destek Personeli Pozisyonu için yapılacak sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacak. ASDEP sözleşmeli personel alımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Alıma başvurmak isteyenler "ASDEP sözleşmeli personel alımı şartları neler? ASDEP sözleşmeli personel alımı ne zaman?" sorularının yanıtı merak ediliyor. ASDEP sözleşmeli personel alımına ilişkin merak edilenler haberimizde yer alıyor.

ASDEP kılavuzu yayınlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1000 ASDEP personeli alımı için ilanın bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvuruların alınmaya başlanacağını açıklamıştı. Bakan Selçuk "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." dedi. 1000 ASDEP personeli alımına ilişkin detaylar aşağıda sıralanıyor.

 

ASDEP TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

 

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.  Adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzu yayınlandı.

Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri  gerekmektedir.

ASDEP SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

a) Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27/11/2019 - 06/12/2019 tarihleri arasında yapacaklardır.  

b) Adaylar başvuruda bulunacakları pozisyon unvanı için istenilen öğrenime ilişkin olarak, öncelikle e-devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu öğrenim belgesini pdf formatında, bu belgenin e-devlet sisteminde bulunmaması durumunda ise diploma ya da mezuniyet belgesini taratarak pdf formatında “öğrenim belgesi” alanına yükleyeceklerdir.  

c) Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenen belgeler işleme alınmayacaktır.  

ç) Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan sınav başvuru formu ve beyan formu sözlü sınava geldiklerinde ibraz edeceklerdir. d) Yanlış bilgi beyan eden veya eksik belge ibraz eden adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,  

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,   

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,  

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak, 

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak. 

ÖZEL ŞARTLAR
 
a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak 

b) KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli puanı olmak. 

ASDEP NE DEMEK?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ