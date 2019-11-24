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24 Kasım 2019 Pazar 16:52:07 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 16:53:34

ASDEP personel alımı şartları neler? ASDEP personel alımı başvuru tarihleri haberimizde

ASDEP personel alımı şartları neler? ASDEP personel alımı başvuru tarihleri, merak ediliyor. ASDEP bünyesinde çalışmak isteyenler personel alımına ilişkin detayları araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 1000 personel alımı yapılacak. ASDEP personel alımı ile ilgilenen vatandaşların merakla araştırdığı ASDEP personel alımı şartları ve başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 1000 personel alımı yapılacak. Bakan Selçuk "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." şeklinde açıklama yaptı. ASDEP sözleşmeli personel alımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Alıma başvurmak isteyenler "ASDEP sözleşmeli personel alımı şartları neler? ASDEP sözleşmeli personel alımı ne zaman?" sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor...

ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

ASDEP için adaylar, başvurularını Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım 2019 - 06 Aralık 2019 tarihleri arasında yapacaklardır.  

Adaylar başvuruda bulunacakları pozisyon unvanı için istenilen öğrenime ilişkin olarak, öncelikle e-devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu öğrenim belgesini pdf formatında, bu belgenin e-devlet sisteminde bulunmaması durumunda ise diploma ya da mezuniyet belgesini taratarak pdf formatında “öğrenim belgesi” alanına yükleyeceklerdir.  

Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenen belgeler işleme alınmayacaktır.  

Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan sınav başvuru formu ve beyan formu sözlü sınava geldiklerinde ibraz edeceklerdir. d) Yanlış bilgi beyan eden veya eksik belge ibraz eden adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,  

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,   

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,  

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak, 

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak. 

ÖZEL ŞARTLAR
 
a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak 

b) KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli puanı olmak. 

ASDEP NE DEMEK?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

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