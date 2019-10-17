'Arzum, satış adeti bazında pazar lideri'

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, AA muhabirinin küçük ev aletleri sektörü ve inovatif ürünlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Trendlerin, tüketici profili ve tercihlerinin, çok hızlı değiştiği günümüzde farklılaşmak ve talepleri karşılamanın oldukça zorlaştığını vurgulayan Kolbaşı, müşterine değer veren bir marka olarak temel stratejilerinin ve ana yatırım alanlarının AR-GE, inovasyon ve tasarım olduğunu söyledi.

Kolbaşı, Türkiye'de 20'den fazla üretici ile çalıştıklarını ifade ederek, "Özellikle rezistanslı ürünlerde fırın gibi ürünlerde Kayseri önemli bir üreticidir. Almanya’nın doğusundan Çin’in batısına kadar üretim üssü olarak bakıldığında Türkiye önemli merkezlerden birisidir. Ayrıca bizim makine parkımız da genç bir makine parkıdır ve iyi bir kapasiteye sahiptir. Burayı iyi kullandığımız sürece ihracatımız da olumlu yönde gidecektir. Biz hem Türkiye’de hem de Uzak Doğu ve Doğu Avrupa’da üretim yaptıran markalardan biriyiz." şeklinde konuştu.

Ağırlıklı olarak kahve makineleri olmak üzere şu anda yaklaşık olarak 40 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Kolbaşı şunları söyledi:

"Suudi Arabistan, Ukrayna, Dubai ve Almanya gibi ülkeler bizim önemli ihracat noktalarımız arasında bulunuyor. Satışlarımızın yüzde 80-85 aralığı Türkiye pazarı oluşturuyor. Yüzde 10-15 aralığını ihraç ediyoruz. Yılda 3,5 milyondan fazla satış gerçekleştirerek dünyanın 40 ülkesinde milyonlarca eve ulaşıyoruz. Global marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. İhracatımızın yarısını sıcak içecek kategorisi ile gerçekleştiriyoruz. Çay ve kahve makineleri ihracatı ile Türk kültürünü dünyaya taşıyoruz. Son 2 yılda, özellikle Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi ile ihracatta önemli bir artış yakaladık. İhracatımızın yüzde 50'sini Körfez ülkelerine, yüzde 35’ini Avrupa’ya ve kalan yüzde 15’ini Kuzey Afrika ve ABD’ye gerçekleştiriyoruz."

"2018 yılında ciromuzun yüzde 3’ünü AR-GE’ye ayırdık"



Küçük ev aletleri sektörünün, 2019 Ağustos itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 küçüldüğüne, ciroda ise yüzde 16,7'lik büyüme gösterdiğine dikkati çeken Kolbaşı, inovatif ürünlerin büyümede önemli bir paya sahip olduğunu bildirdi. Dünya küçük ev aletleri pazarının hızla büyümeye devam ettiğini kaydeden Kolbaşı, "Arzum olarak pazarda; ağustos ayı verilerine göre ciroda yüzde 8,6'lık pay ile dördüncü marka konumuna, adette ise yüzde 12'lik pay ile birinci marka konumuna ulaştık. Türkiye'nin öncü elektrikli ev aletleri markası olarak, gıda hazırlama toplamı, blender, saç kurutma, saç şekillendirme ve tost makineleri kategorilerinde liderliğimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Trendlerin, çok hızlı değiştiği bu dönemde farklılaşmanın ve talepleri karşılamanın oldukça zorlaştığına değinen Kolbaşı şöyle devam etti:

"Tasarımları inovatif özellikler, fonksiyonlar ve yenilikçi çözümlerle besleyen firmaların daha başarılı olduğunu biliyoruz. Müşterilerine değer veren bir marka olarak bizim temel stratejilerimiz ve dolayısıyla ana yatırım alanımız AR-GE, inovasyon ve tasarımdır. Biz biraz daha farklı olarak AR-GE’de üniversiteleri çok kullanan bir markayız. Konularında uzmanlaşmış olan üniversitelerle beraber çalışarak çözümü onlarda bulmaya çalışan bir kuruluşuz. 2018 yılında ciromuzun yüzde 3’ünü AR-GE’ye ayırdık ve bu yıl da bu rakamı koruyoruz. Her yeni ürünümüzde tüketicilerimizin dikkatini çekecek yeniliklere odaklanıyoruz. Bu stratejilerimiz bize pek çok kategoride liderlik ve son iki yılda 33 ödül getirdi."

"Türk kahvesinin Almanya'da yeni bir hayat tarzı olması en büyük hedefimiz"



Kahve kültürünün Türkiye'de 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Murat Kolbaşı, Türk kahvesinde makinalaşmanın 100 yıl geciktiğini söyledi.

Şu anda dünyanın 40 ülkesinde Arzum OKKA kahve makinelerinin çalıştığını belirten Kolbaşı, "Sadece makineleşmeyle sınırlı kalmıyor. Bu kültürü anlatacak, yeni pazarlarda yeni bir yaşam tarzı olmasını sağlayacak birçok tanıtım çalışması da gerekli. Arzum olarak bu konuda da elimizden geleni yapıyoruz. Uluslararası birçok fuarda hem stantlarımızdaki ikramlarla hem de konuşmacı olarak yer aldığımız panellerde bir yandan Türk kahvesinin tanıtımını yaparken bir yandan da makinelerimizin özelliklerini anlatıyoruz. Türk kahvesi kültürel bir değer, ancak günümüzde yeni bir yaşam tarzı da olabilir. Kahve seven herkes Türk kahvesine şans verecektir. Türkiye’deki Starbucks ve Caribou Coffee’nin bütün şubelerinde Türk kahvesi servisi, makinemiz Arzum OKKA ile yapılmakta. Starbucks’ın Orta Doğu’daki şubelerinde de yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerika’da ticari alanda kullanım anlamında önemli bir sertifika olan NSF (National Sanitation Foundation) sertifikasını alan ilk ve tek Türk kahvesi makinesinin OKKA olduğuna dikkati çeken Kolbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika’nın ardından Çin pazarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da farklı bir çalışma yaptık. OKKA markamızla yer aldığımız Almanya pazarında Türk kahvesine olan farkındalığı artırmayı hedefledik ve Almanya’nın en iyi kahve üreticilerinden olan Hochland ile iş birliğine imza attık. #ButFirstMokka adıyla markalaşan girişimi şehrin kafelerine, billboard'larına, etkinliklerine taşıdık. Almanya sokaklarına Türk kahvesinin kokusunu yaymak bizim için büyük mutluluk. Stuttgart'ta nereye baksanız Türk kahvesi gördüğünüz, deneyimleyebildiğiniz bir haftaya imza attık. Hochland ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz ile Alman pazarında artık Türk kahvesi üretiminin de bir parçası olduk. 'OKKA Hub' olarak değerlendirdiğimiz seçkin restoranlarda, kafelerde Türk kahvesi OKKA ile servis ediliyor. Almanya pazarına yönelik tüketici davranışlarını daha iyi anlamak için araştırmalar yaparak Arzum OKKA markamızı yerel pazara uygun bir şekilde konumlandırdık. Güçlü ve farklı bir iletişimle özellikle genç kitlenin ilgisini çektik. Türk kahvesini ilk kez deneyimlediklerinde bu keşiften heyecan duyduklarını ve markayı 'cool' bulduklarını dile getirdiler. Türk kahvesinin geleneksel lezzetini Almanların yaşam tarzı ile birleştirerek, kahve deneyimlerine yeni bir bakış açısı getirdik. Türk kahvesinin Almanya'da yeni bir hayat tarzı olması en büyük hedefimiz."

"Arzum OKKA'ya seslenerek kahve siparişi mümkün"



2019 yılının Arzum için iş birliği yılı olduğunu hatırlatan Kolbaşı, "Arzum x Beymen Club Koleksiyonu ile tüketicilerimizin hayatlarına daha da fazla renk kattık. Bununla birlikte, dünyanın tanıdığı, yüksek performanslı, tarz sahibi İtalyan markası Ducati ile sektörde fark yaratacak bir beraberliğe imza attık. 53 yıllık sektör deneyimimiz ve güvenilirliğimiz, buna ek olarak saç bakım kategorisindeki pazar liderliğimiz bize Ducati gibi güçlü bir markayla iş birliği gerçekleştirme fırsatını sağladı. Erkek bakım setleri ve tıraş makineleri, kişisel bakım kategorisi pazarında yüzde 20'lik bir paya sahip. Ducati by Arzum'la bu büyüyen segmentte önemli bir yere geleceğimizden hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Dünyanın en önemli ticaret fuarlarından olan IFA Fuarı'nın Arzum için çok önemli olduğunu kaydeden Kolbaşı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu yıl, tüketicilerimizin hayatını daha da kolaylaştıracağını ve keyiflendireceğini düşündüğümüz ilk IOT özellikli makinelerimizin lansmanını IFA Fuarı'nda gerçekleştirdik. IOT özellikli Arzum OKKA dünyada bir ilk, IOT özellikli Arzum Olimpia Smart da Türkiye’de ilk IOT’li siklonik süpürge. İlklerin öncüsü olmaya devam edeceğiz. IOT özellikli elektrik süpürgemiz Arzum Olimpia Smart, filtre temizliği ve performans ile ilgili güncel durumun akıllı telefonlardan kolaylıkla takip edilmesini sağlıyor. IOT özellikli Türk kahvesi makinemiz Arzum OKKA ise kahve severlerin oldukça ilgisini çekecek bir özellikle mutfaklardaki, ofislerdeki yerini alıyor. Artık, "Hey Google! Bana OKKA’lı bir Türk kahvesi yapar mısın?" dönemindeyiz. IOT özellikli Arzum OKKA'ya oturduğunuz yerden seslenerek kahve siparişi vermeniz mümkün. Bu yenilikler tüketiciler kadar bizleri de mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor."

(AA)