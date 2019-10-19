19 Ekim 2019 Cumartesi 10:41:21 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 10:41:56
Artık internet ve mobil uygulamalarla ödenecek
Yurt dışı çıkış harcı artık internet ve mobil uygulamalar yoluyla ödenebilecek.
Vergi uygulamalarının dijital ortamda yapılmasını sağlayan düzenlemede kapsam genişledi.
5 milyon cirolu işletmeler vergiye dair defter ve belgelerini elektronik ortamda tutabilecek.
Yurt dışı çıkış harcı artık internet ve mobil uygulamalar yoluyla ödenebilecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT