Artı istihdama yeni destek paketi

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, “Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı”na katıldı. Alpaslan Çakar, yaptığı konuşmasında, 3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank) olarak istihdama yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

GERİ ÖDEMESİZ DÖNEMLER

İstihdama yönelik yeni bir paket getireceklerini ifade eden Çakar, “Bu paket, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyeceğiz. Yine burada ödemesiz dönemler, makul vadeler olacak” diye konuştu. Çakar, paketin fiyatlama açısından da cazip olacağını, İVME Finansman Paketi dışındaki tekstil, ayakkabı gibi sektörleri de kapsayacağını dile getirdi.

Amacımız kâr değil

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay “Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber, özellikle kamu bankaları olarak reel sektörün en büyük destekçisi olacağız.” dedi. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ise “Karlılığı bir tarafa bıraktık. Biz de 4-5 milyar lira kar etmesini bilirdik. Üreten ve katma değer yaratanın yanında yer almayı tercih ettik” değerlendirmesinde bulundu. Paket, neredeyse tüm sektörleri kapsayacak. İnşaatların tamamlanmasına yönelik bir opsiyon da olacak. Öte yandan, artı istihdam- da maliyeti düşürmeye yönelik ek destekler de sağlanacak.