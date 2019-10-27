Arsa devletten

Yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların, eğitim, turizm, tarım, hayvancılık ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılmasına ilişkin faaliyetlere hız verilecek. Gelen talepler kapsamında Hazine taşınmazları arzının hızla sağlanması, gayrimenkul sektörünün yönlendirilmesi, taşınmazların daha etkin kullanılması amacıyla yatırım ve istihdam teşviki doğrultusunda oluşturulan Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek, yatırımcılara arz edilecek.

5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında son 5 yılda 1 milyar 230 milyon liralık yatırım ve 4 bin 996 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında, 21,3 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifa hakkı tesis edildi. Geçen yıl ise toplam 550 milyon liralık yatırım ve bin 941 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında, 10,3 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı verildi.

DOĞU ANADOLU İLK SIRADA

Bu yıl da 200 milyon liralık yatırım ve bin kişilik istihdam taahhüdü karşılığında 1,7 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için işlem yapıldı. Ayrıca, bu yıl 19,3 milyon metrekare yüzölçümlü 151 Hazine taşınmazı yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere ilana çıkarıldı. Yılsonuna kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 milyon metrekarelik Hazine taşınmazı da ilana çıkarılarak yatırımcılara sunulacak.

40 YIL KULLANIM HAKKI

2020-2022 döneminde ise toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının vatandaşlara arz edilmesi planlanıyor. Yatırımların teşviki kapsamında, daha önce mülkiyeti kamuya ait olan ve yatırım amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz devredilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde taahhütlü yatırımların tamamlanması için yatırımcılara ek süre de sağlandı. Bu kapsamdaki süre uzatım işlemlerine devam edilecek. Turizm yatırımlarını desteklemek için taşınmaz tahsis edilen yatırımcı ve işletmecilerin sözleşme sürelerinin bitmesi beklenmeden yeni bedel üzerinden sözleşme düzenlenerek 40 yıla kadar uzatılması da sağlanıyor. Böylece, yatırımcıların kredibilitesi artırılarak turizm tesislerinin yenilenmesine imkan tanınıyor.