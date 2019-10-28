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28 Ekim 2019 Pazartesi 13:44:40 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:03:05

Arjantin'de yeni hükümetin seçilmesinin ardından Merkez Bankası'ndan dolar alımına büyük kısıtlama

Arjantin Alberto Fernandez'i Devlet Başkanı seçmesinin ardından Merkez Bankası, ülkedeki mevcut düzenlik karşısında, dolar alım satımına kısıtlama getirdiğini duyurdu. Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası (BCRA), yatırım amaçlı dolar satın alımına getirilen sınırı aylık 10 bin dolardan, 200 dolara düşürdü.

BCRA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkedeki mevcut belirsizlik karşısında, BCRA, bu pazar rezervlerini korumak amacıyla bir dizi önlem almıştır. Açıklanan önlemler, 2019 Aralık ayına kadar geçerlidir. Banka hesabı olan kişiler için aylık dolar satın alımı 200, nakit dolar alımı ise 100 dolar olarak sınırlandırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BCRA, ön seçimlerin düzenlendiği ağustos ayından bu yana toplamda 6 milyar dolar bozdurdu.

ARJANTİN PİYASASI ÇÖKMÜŞTÜ

Ülkede ağustosta düzenlenen ve bütün anket şirketlerini yanıltan ön seçimlerde Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin, ülkenin yeni Devlet Başkanı Alberto Fernandez'den yüzde 15 daha az oy almasının ardından piyasalar çökmüş, Arjantin pezosunun dolar karşısındaki kaybı yüzde 30'u aşmış ve ekonomide büyük bir gerileme görülmüştü.

Ülkede dün düzenlenen seçimlerde ise Fernandez yüzde 96'sı açılan sandıkların geçerli oyların yüzde 48'ini alarak ülkenin yeni devlet başkanı oldu. Macri'nin önderliğini ettiği Herkes İçin Bir Arada Koalisyonu ise yüzde 40 oranında oy aldı.

AA

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