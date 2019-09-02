Arjantin devinin forma sponsoru THY

Türkiye’nin hava ulaşımında bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), dünya genelinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi THY, dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate’yle işbirliği yaptı.

Yine ilke imza attı

Türk Hava Yolları ile River Plate’in yeni işbirliği, Arjantin’de düzenlenen ortak basın toplantısında duyuruldu. İşbirliği çerçevesinde River Plate, üç yıl boyunca oynayacağı tüm müsabakalarda THY logolu formayla boy gösterecek. Anlaşma sayesinde THY, River Plate’e sponsor olan ilk havayolu şirketi oldu. Basın toplantısında konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Network erişim gücümüz gelişimini sürdürürken farklı spor dallarına sağladığımız global sponsorluk destekleriyle de sporun kapsayıcı ve bütünleyici kabiliyeti sayesinde dünya genelindeki farklı kitle ve topluluklara ulaşabiliyoruz”dedi.

Kulüp için gurur kaynağı

River Plate Futbol Kulübü Başkanı Rodolfo D’Onofrio da, Türk Hava Yolları’nın takıma forma sponsoru olmasına ilişkin, “Bu gerçekten River Plate için oldukça önemli bir an. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden THY ile yaptığımız sponsorluk anlaşması bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra dünyaya açılmamızı da sağlayacak” ifadelerini kullandı.