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02 Ocak 2020 Perşembe 17:07:53 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 17:08:41

Aralıkta en fazla yaş üzüm fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) geçen yılın aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 35,35 ile yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan yaş üzüm ücreti olduğu bildirildi.

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 35,35 ile yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan yaş üzüm ücreti oldu.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 82’sinin perakende fiyatı artarken, 48 ürünün fiyatı düştü, 112 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Aralık ayında gıda harcamaları, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan yaş üzüm yüzde 35,35 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 34,11 ile taze fasulye, yüzde 24,71 ile salatalık, yüzde 22,93 ile domates, yüzde 20,84 ile yeşil soğan, yüzde 17,04 ile konutla ilgili harcamalar grubundan fuel oil oldu.

Geçen yıl aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan portakal yüzde 15,90 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ulaştırma harcamaları grubundan, yüzde 9,13 ile şehirlerarası otobüs, yüzde 8,88 ile gıda harcamalarında muz, yüzde 8,59 pırasa, yüzde 4,63 ile karnabahar ve yüzde 4,04 ile lahana oldu.

(AA)

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