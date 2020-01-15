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15 Ocak 2020 Çarşamba 10:07:45 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 10:15:43

Aralık ayında konut satışları yüzde 47,7 arttı

2019'un Aralık ayında konut satışları yüzde 47,7 arttı. 202 bin 74 konut satıldı.

Konut satışları 2019 yılında bir önceki yıla göre %1,9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 oldu. Türkiye genelinde konut satışları 332 508 ipotekli, 1 016 221 diğer satış türünde gerçekleşti. 2019 yılında ipotekli satışların payı %24,7 oldu. Türkiye'de 2019 yılında ilk el konut satışı 511 682, ikinci el konut satışı ise 837 047 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı %37,9, ikinci el konut satış oranı %62,1 oldu. Konut satışlarında 2019 yılında, İstanbul 237 675 konut satışı ve %17,6 pay ile ilk sırayı aldı. İstanbul'u, 132 486 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 79 221 konut satışı ve %5,9 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 185 konut ile Ardahan'da oldu.

TÜRKİYE'DE 2019 ARALIK AYINDA 202.074 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,7 oranında artarak 202 074 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 40 317 konut satışı ve %20 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 20_084 konut satışı ve %9,9 pay ile Ankara, 12 284 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Hakkari, 33 konut ile Ardahan ve 103 konut ile Tunceli oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2019 ARALIK AYINDA 50.278 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde 2019 Aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %603,4 oranında artış göstererek 50 278 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %24,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 10 137 konut satışı ve %20,2 pay ile ilk sırayı aldı.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 151.796 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2019 Aralık ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %17 oranında artarak 151 796 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 30 180 konut satışı ve %19,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %74,9 oldu. Ankara 13 873 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 8 548 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 26 konut ile Ardahan oldu.

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