Aralık 2019 kira artış hesaplaması nasıl yapılır? Aralık 2019 kira artış oranı hesaplama örnekleri

Aralık 2019 kira artış oranı hesaplama örnekleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sözleşmesi bu ay yenilenen kiracılar ile ev sahipleri kira bedelinde yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Aralık ayı kira artışı bugün belli oldu. TÜİK kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranlarını az önce açıkladı. Aralık 2019 kira artış oranı ve kira artışı hesaplama örnekleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞI BELLİ OLDU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,38 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA KURALI

Kira artışında açıklanan TÜFE oranlarından on iki aylık ortalamalar kullanılarak zam yapılıyor. Buna göre Aralık ayında kiracıya yapılacak zam oranı yüzde 15,87 oldu.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Mevcut kira: 1000 lira

Zam oranı: 15,87

Zam bedeli: 158,7

Zamlı kira bedeli: 1.158,7 lira

Mevcut kira: 1500 lira

Zam oranı: 15,87

Zam bedeli: 238,05

Zamlı kira bedeli: 1.738,05 lira

Mevcut kira: 2000 lira

Zam oranı: 15,87

Zam bedeli: 317,4

Zamlı kira bedeli: 1.817,4 lira