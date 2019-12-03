Aralık 2019 kira artış hesaplaması nasıl yapılır? Aralık 2019 kira artış oranı hesaplama örnekleri
Aralık 2019 kira artış hesaplaması nasıl yapılır? merak ediliyor. Aralık ayı kira artışı belli oldu. Aralık 2019 kira artış oranı hesaplama örnekleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2018 yılı veya daha önceki senelerin Aralık ayında kira sözleşmesi imzalayan ve bu sene sözleşmesi yenilenen kiracılara yapılacak zam oranı açıklandı. Kira artış hesaplamaları kanunen TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. Açıklanan enflasyon oranlarından TÜFE rakamları kira artışı hesaplamasında kullanılıyor. Aralık ayı kira artışı bugün belli oldu. İşte Aralık ayı kira artışı oranı ve hesaplama örnekleri...
Aralık 2019 kira artış oranı hesaplama örnekleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sözleşmesi bu ay yenilenen kiracılar ile ev sahipleri kira bedelinde yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Aralık ayı kira artışı bugün belli oldu. TÜİK kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranlarını az önce açıkladı. Aralık 2019 kira artış oranı ve kira artışı hesaplama örnekleri haberimiz içerisinde yer alıyor.
ARALIK AYI KİRA ARTIŞI BELLİ OLDU
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,38 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.
ARALIK AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA KURALI
Kira artışında açıklanan TÜFE oranlarından on iki aylık ortalamalar kullanılarak zam yapılıyor. Buna göre Aralık ayında kiracıya yapılacak zam oranı yüzde 15,87 oldu.
ARALIK AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ
Mevcut kira: 1000 lira
Zam oranı: 15,87
Zam bedeli: 158,7
Zamlı kira bedeli: 1.158,7 lira
Mevcut kira: 1500 lira
Zam oranı: 15,87
Zam bedeli: 238,05
Zamlı kira bedeli: 1.738,05 lira
Mevcut kira: 2000 lira
Zam oranı: 15,87
Zam bedeli: 317,4
Zamlı kira bedeli: 1.817,4 lira
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