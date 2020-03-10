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10 Mart 2020 Salı 10:04:32 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:22:26

Aralık ayı işsizlik oranı açıklandı

Aralık dönemi İşsizlik oranı %13,7 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı 2019 Aralık döneminde 0,2 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Aralık dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 15,8 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 44,7 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 44,7 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 225 bin, inşaat sektöründe 119 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 225 bin, hizmet sektöründe ise 122 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,5'i tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 5,4'ü inşaat, yüzde 57,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 51,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2019 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 52 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 51,8 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 32,3 OLDU

Aralık 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 32,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalarak yüzde 21,9 oldu.

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİİK ORANI YÜZDE 14,0 İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,3 OLDU

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artışla, yüzde 14,0, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,9 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 49,3, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 57,3 oldu.

GENÇ NÜFÜSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 25,0 İSTİHDAM ORANI YÜZDE 31,9 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artışla, yüzde 25,0, istihdam oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 31,9 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık azalışla yüzde 42,5 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla yüzde 25,4 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI 13,1 İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45,5 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak yüzde 13,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 43 bin kişi azalarak 4 milyon 267 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan azalarak yüzde 45,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 136 bin kişi azalarak 28 milyon 203 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,4 puan azalarak yüzde 52,4 oldu. İşgücüne katılan sayısı 180 bin kişi azalarak 32 milyon 470 bin kişi olarak tahmin edildi. Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 96 bin kişi, sanayi sektöründe 59 bin kişi, hizmet sektöründe 6 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 25 bin kişi arttı.

İHA

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