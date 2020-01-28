Araç sahiplerine müjde! Çifte indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve motorin litre satış fiyatlarında indirim yapılacağını duyurdu. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 23, motorinin litre fiyatına ise 21 kuruş indirim yapıldı.

EGPİS, TWİTTER'DAN DUYURDU

EPGİS'in Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 28/01/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 23, Motorinde 21 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.