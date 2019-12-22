Araç sahipleri dikkat! Çekilen aracınızın parasını geri alabilirsiniz

İstanbul Trafik Vakfı'nın faaliyetinin durdurulması tekrar çekicileri gündeme getirdi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, park halindeki kesilen araç cezalarıyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

"PARAK YASAĞI OLAN YERE PARK ETMİŞ ARACA CEZA KESİLİM, ÇEKİCİ KENDİ BAŞINA ARACI KALDIRAMAZ

Her aracın çekilemeyeceğini belirten Aydın Ağaoğlu, "Örneğin park yasağı olay yere park etmiş araca sadece trafik cezası uygulanır araç kaldırılıp götürülmez . Bu ikinci kez cezalandırma olur ki böyle bir durumda tüketici çekiciye ödediği bedeli Tüketici Hakem Heyetine başvurarak iadesi talep edebilir ve sonuç alabilir kanaatindeyim. Trafik ihlali yapılan yerde ceza kesmek için bir trafik polisine ihtiyaç var. Çekici kendi başına aracı kaldıramaz. Çekici öncelikle yetkili kurumlardan belge alacak ve yanında o aracın çekilmesine imkan sağlayacak bir trafik görevlisi bulunması lazım. Kurallara aykırı park etmiş aracı kaldırılması için kara vermesi için polis gerekli" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, "Yangın musluklarının önüne park etmiş araçlar var burada. Elbette ki bu araçlar buradan kaldırılıp çekilebilir. Bir yangın durumunda itfaiye personelinin kullanacağı malzemeler burada. Bu araçlar bunu engellemiş durumda" dedi.

"BU KARARI DOĞRU BİR ŞEKİLDE EMNİYETTE UYGULAR"

Ortaköy'de bir vatandaş ise, "Aracım defalarca çekildi. Haksız yere çekildiği de oluyor. Ancak uğraşacak bir merci olmadığı için boş veriyorsun. Yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kararı doğru bir şekilde emniyette uygular. Umarım halk için yararlı olur. Yasak olmayan bir yere park ettiğim halde otomobilim çekildi. Otomobillerin seçilerek çekildiğini düşünüyorum. Özellikle boğaz hattında bazı otomobiller çekilmiyor. Rumelihisarı'nda ve Ortaköy'de bunları görebilirsiniz. Bu haksızlık umarım bir anca giderilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da hizmet veren çekicilerin iş yerlerine ait vale hizmetlileriyle işbirliği yaptığını iddia eden bir başka kişi ise," Çekicilerin yol kenarlarında, özellikle restoran ve kafelerin yoğun olduğu yerlerde valeler vasıtasıyla işbirliği yaparak otomobilleri çektiklerini düşünüyorum. Bunun ortasını bulmak lazım" şeklinde konuştu.

(DHA)