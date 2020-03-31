31 Mart 2020 Salı 09:35:18 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 10:08:06
Benzin ve motorinde bu geceden itibaren indirim bekleniyor
Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde 10 kuruş indirim bekleniyor.
Suriye ve Rusya arasında yaşanan petrol savaşı sonrası petrol fiyatları tarihi düşüş yaşıyor. Bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde 10 kuruş indirim bekleniyor.
Dün 24,26 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 23,46 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.