07 Ocak 2020 Salı 11:09:04 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 11:19:47
Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi geliyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getireceklerini söyledi. Pekcan, "Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek. Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik" açıklamasında bulundu.
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