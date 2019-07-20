Ar-Ge'ye yatırım dopingi
Milli ve yerli üretimde atağa kalkan Türkiye’de, Ar-Ge faaliyetleri için, geçen yıl 13 milyar lira harcama yapıldı. Bu yıl için ise merkezi yönetim bütçesinden 15.5 milyar liralık başlangıç ödeneği ayrıldı.
Katma değeri yüksek ürünler geliştirerek uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin olmazsa olmazı yerli ve milli üretim çalışmaları, Türkiye’de hız kesmeden büyük bir ivmeyle artıyor. Söz konusu çalışmalar, hükümetin sağladığı finansman desteği ve teşviklerle birer birer hayata geçiriliyor.
HER YIL ARTIYOR
Bu kapsamda üreticiler için merkezi yönetim bütçesinden ciddi pay ayrılıyor. Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Ar-Ge için geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21.6 artışla 13 milyar 24 milyon lira harcama yapıldı.
VERGİ İNDİRİM FIRSATI
Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre de 2019 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği, 15 milyar 597 milyon lira olarak belirlendi. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı ise geçen yıl 4 milyar 599 milyon lira olarak gerçekleşti.
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