Apple 2020'de düşük maliyetli iPhone piyasaya sürecek
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, gelişmekte olan piyasalardaki akıllı telefon üreticilerine karşılık 2020'de düşük maliyetli yeni iPhone modelini piyasaya sürecek.
Nikkei Asian Review´un konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu yeni model Apple´ın iPhone SE modelinin yeni nesli olarak görülürken, piyasaya sürülmesi planlanan telefonun adı ve fiyatı henüz duyurulmadı.
Apple´ın gelecek hafta düzenleyeceği yıllık etkinliğinde yeni iPhone modelleri tanıtması beklenirken, Nikkei Asian Review´da yer alan habere göre ise Apple´ın şirketin satışlarını artırmak için daha düşük maliyetli modellere yoğunlaştığı belirtildi.
Daha düşük maliyetli iPhone modelleri üretme planları, geçen yıl Apple´ın dünyanın en iyi telefon üreticisi olarak yerini Huawei´ye bırakmasından ve ilk kez iPhone sevkiyatlarında düşüş görülmesinden sonra geldi.
(DHA)
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