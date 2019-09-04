Apple 2020'de düşük maliyetli iPhone piyasaya sürecek

Nikkei Asian Review´un konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu yeni model Apple´ın iPhone SE modelinin yeni nesli olarak görülürken, piyasaya sürülmesi planlanan telefonun adı ve fiyatı henüz duyurulmadı.

Apple´ın gelecek hafta düzenleyeceği yıllık etkinliğinde yeni iPhone modelleri tanıtması beklenirken, Nikkei Asian Review´da yer alan habere göre ise Apple´ın şirketin satışlarını artırmak için daha düşük maliyetli modellere yoğunlaştığı belirtildi.

Daha düşük maliyetli iPhone modelleri üretme planları, geçen yıl Apple´ın dünyanın en iyi telefon üreticisi olarak yerini Huawei´ye bırakmasından ve ilk kez iPhone sevkiyatlarında düşüş görülmesinden sonra geldi.

(DHA)