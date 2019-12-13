Antepfıstığı karaborsada

Antepfıstığında yaşanan ve birkaç ay önce de gündeme damgasını vuran artış bir türlü hız kesmek bilmiyor. Henüz 3 ay önce 140 liraya çıkıp küçük çaplı bir kriz yaratan fıstık fiyatları sektörün tüm feryatlarına rağmen yükselmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre bunun en büyük nedeni ise antepfıstığı stokçuları.

250 LİRAYA YÜKSELEBİLİR

Bu sene fıstıkta 'yok yılı' olduğu için rekoltenin ciddi bir şekilde düşmesi ve yaşanan kuraklık da stokçuların ekmeğine yağ sürüyor. Sektör bir an önce bakanlığın bu işe bir çare bulmasını istiyor. Fahiş fıstık zammıyla ilgili değerlendirmede bulanan Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, bu yılın başında 110 lira civarında olan iç fıstığın kilogram fiyatının, gelinen noktada 180 lirayı bulduğunu, son 2 ayda ise iç fıstığa gelen zammın 45 lira olduğunu belirtti, “Önlem alınmazsa ramazan ayına doğru iç fıstık fiyatları 250 lirayı bulabilir. Artış sürerse sektör çok büyük sıkıntıya düşer” dedi.

REKOLTE AZLIĞI ‘BAHANE’

Yıldırım, zaman zaman yaşanan hızlı fiyat artışının tüm tüketiciler gibi baklava üreticilerini de mağdur ettiğini söyledi. Yıldırım, fıstığın bir yıl az, bir yıl çok olduğunu belirterek, “Bu yıl fıstığın az olduğu yıldı. Dolayısıyla rekoltenin azlığını bahane eden stokçular, bu durumu istismar ederek ürünü depolarına stokluyorlar, kademeli olarak fiyatları yükselterek burada ciddi rant elde ediyorlar” dedi.

ESNAFI İFLAS ETTİRDİ

Fıstık fiyatlarının artışından bazı karaborsacı ve stokçular dışında kimsenin memnun olmadığını ifade eden BAKTAD Başkanı Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu artış sürerse sektör çok büyük sıkıntıya düşer. Geçtiğimiz yıllarda aynı oyun oynandı, birçok esnaf iflas etti. Bu büyük bir maliyet... Fıstığa zam geldiği için baklavaya zam yapmak çözüm değil. Öyle olunca da satışlar düşüyor. Burada kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor.”

ÜRETİMDE İLK ÜÇTEYİZ

Türkiye'de 2000'li yıllarda 2 milyon dekar olan antepfıstığı üretim alanı, son 19 yılda yüzde 50'den daha fazla artarak 3,2 milyon dekara yüksel- di. Türkiye, antepfıstığı üretiminde Amerika ve İran'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. 2018’de 240 bin tona kadar ulaşan üretim, bu yıl 60 bin ton sevi- yesinde gerçekleşti. Üretici, rekoltenin bir yıl arttığını, sonraki yıl azaldığını söylüyor. Bunun da, ‘var yılı’ ve ‘yok yılı’ olarak isimlendirildiğini belirtiyor.

PİYASADA ÜRÜN BOL

Üretici, piyasada 2018 ve 2017 sezonundan kalma ürünlerin çokça bulunabildiğini söylüyor. Fiyatları 4-5 fıstık tacirinin belirlediğini aktaran baklavacılar, bu kişilerin borsaya koydukları ürünleri yüksek fiyatlarla satın alarak, fiyat ortalamasını yükselttiklerini ifade ediyor. Üretici, kargo ve vergi masraflarıyla, bir kilogram ‘boz iç’ fıstığın maliyetinin 200 liraya kadar çıktığını belirtiyor.

LİSANSLI DEPOLAR KAYITDIŞINI AZALTIR

Antepfıstığı sağlıklı koşullarda saklanmadığında aflotoksin isimli mantarın bulaşmasıyla, yüzde 40 değer kaybediyor. Üretici de, bunun korkusuyla hasat zamanı bütün mahsulü rantçılara satıyor. Lisanslı depo uygulaması henüz yaygınlaşmadığı için, ürün hem kayıt altına alınamıyor hem de sağlıksız koşullarda saklanarak, sezon dışında fahiş fiyata satılıyor. Ancak lisanslı depoların sayısı artarsa, çiftçinin hem kazancı, hem de mahsulü güvende olacak. Antepfıstığı da rantçıların eline düşmeyecek.

BÜTÜN MAHSUL STOKÇUDA

Çözüm noktasında, fıstık ticaretinin kayıt altına alınması ve lisanslı depoculuğa geçilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, fiyat artışının sürmesi halinde, fıstık ithalatının önünün açılması talebinde bulundu. Yıldırım, ” Bu kişiler ya piyasa gerçeklerinden habersiz ya da bu işlerden rant sağlıyor. Çünkü üreticinin elinde fıstık kalmadı. Zaten o yüzden belirttiğimiz kişiler fiyatları yükseltiyor. Rekoltenin az olması bahane ediliyor ancak önemli olan ürünün olup olmadığı... Önceki yılın hasadının ürünleri hala piyasada. Ürün bolken bu fiyat artışının sebebi nedir” diye konuştu.