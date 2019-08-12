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12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:58:53 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:59:45

Antep fıstığında rekolte kaybı

Geçen yıl ülke genelinde 220 bin ton civarında rekoltenin elde edildiği Antep fıstığında, bu yıl ciddi bir kayıp yaşanıyor.

Antep fıstığında bu yıl periyodisiteye (meyve tür ve çeşitlerinin bir yıl meyve verip, ertesi yıl vermemesi ya da çok az vermesi) bağlı olarak geçen yıla göre 3'te bir oranında rekolte bekleniyor.

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan Antep fıstığında hasat dönemine hazırlanan üreticiler, ürünün rekolte azlığından şikayet ediyor.

Normal şartlarda ağaç başı ortalama 30 kilogram ürün alan fıstıkçılar, genetik özelliği nedeniyle "yok yılı"nda olan ağaçlardan ortalama 10 kilogram ürün toplayabilecek. Ay sonuna doğru hasada başlaması beklenen fıstıkçılar, fiyatlardaki yükseliş nedeniyle de sevinçli.

Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında yağışların yoğun olması nedeniyle hasadın 15 gün kadar geciktiğini bildirdi.

Normal şartlarda şimdilerde fıstık bahçelerinde hasadın başlamış olması gerekirken, bu yıl üreticinin hala meyvenin olgunlaşmasını beklediğini anlatan Uçar, rekolte beklentisiyle ilgili şunları kaydetti:

"Herkesin bildiği üzere Antep fıstığında 1 yıl ürün bolluğu olur, takip eden sene ise yok yılı olur. Bu yıl da Antep fıstığının yok yılı. Geçen yıl, var yılıydı ve çok fazla hasat gerçekleştirdik. Geçen yılki resmi rekoltemiz 220 bin civarındaydı, bu yıl da yaklaşık 70 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Fiyatta geçen yıla göre yüzde 25'lik artış var. Şu an boz fıstık 160-165 lira arasından işlem görüyor, geçen yıl bu fiyat 125 lira civarındaydı."

Stokçu iddiaları

Uçar, medyada "stok" söylentilerinin gündeme gelmeye başladığına dikkati çekerek, "Basında geçen yıllardaki gibi yine Antep fıstığı stokçuluğundan bahsediliyor ama daha 2019 mahsulü ortada bile yok. Henüz hasat yok, stokçu nasıl olsun? O yüzden bazı şeyleri söylerken daha dikkatli olup insanları zan altında bırakmamalıyız." diye konuştu.

Fiyat artışının, fıstığın azlığından kaynaklandığını ifade eden Uçar, "Fiyatlar konusunda bizim sevindiğimiz taraf, şu an tam üreticinin hasat yapacağı zaman fiyatın yüksek olması. Böylelikle köylünün cebine daha fazla para girmesi hepimizi sevindiriyor." dedi.

(AA)

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