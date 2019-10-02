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02 Ekim 2019 Çarşamba 00:12:45 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 00:13:40

Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu aştı

"Turizmin başkentine" 9 ayda gelen yabancı turist sayısı, 13 milyon 5 bin 193'e ulaştı.

Turizmde dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya, 9 ayda 13 milyon 5 bin 193 yabancı turist geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Eylül 2019 tarihlerinde Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente gelen yabancı turist sayısı 13 milyon 5 bin 193'e ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 16 arttı ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Önceki yılın aynı döneminde 8 milyon 715 bin 360 turistin geldiği kenti, geçen sene 11 milyon 189 bin 758 turist ziyaret etti.

Önceki yılın aynı döneminde 3 milyon 372 bin 541 Rus turistin geldiği Antalya, geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 171 bin 104, bu yıl ise yaklaşık yüzde 14'lük artışla 4 milyon 752 bin 660 Rus turiste ev sahipliği yaptı.

Kente en çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya'dan sonra 2 milyon 85 bin 83 turistle Almanya, 726 bin 602 turistle Ukrayna, 623 bin 501 turistle de İngiltere geldi.

AA

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