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04 Temmuz 2019 Perşembe 15:50:10 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:13:46

Antalya'ya gelen turist oranı geçen yıla göre yüzde 16,3 arttı

Turizmde 2019'u rekorlar yılı ilan eden Antalya'ya 6 ayda gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3'lük artışla 5 milyon 591 bin 996'ya ulaştı.

2019 yılı için 16 milyon turist hedefinin konulduğu Antalya'da, yılın yarısı üst üste gelen rekorlarla kapandı. Kentteki iki havalimanı aracılığıyla gelen turist sayıları açısından, haziran ayında üç kez gün rekoru, ilk defa bir haziran ayında 2 milyon ve 6 ayda da 5 milyon rakamları geçilerek, 5 rekora imza atıldı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı verilerine göre 1 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3'lük artışla, 193 ülkeden 5 milyon 591 bin 996 turist geldi. Bu rakamla ilk defa yılın ilk 6 aylık döneminde 5 milyon barajı da aşılmış oldu. Haziran ayında ise geçen yıla göre yüzde 13,9'luk artışla 2 milyon 282 bin 834 turist geldi. Bu rakamla da ilk defa bir haziran ayında Antalya'ya 2 milyonu aşkın turist gelmiş oldu.

İLK ÜÇ RUSYA, ALMANYA VE UKRAYNA

6 aylık verilere bakıldığında en çok turist gelen ülkeler sıralamasında yüzde 12,7'lik artışla 2 milyon 112 bin turistle Rusya ilk sırayı aldı. Toplam turistin yüzde 39,52'sine sahip Rusya'dan geçen seneye göre gelen turist sayısı 238 bin 579 arttı. İkinci sıradaki Almanya'dan ise yüzde 19,47'lik artışla 941 bin 406 kişi geldi. Almanların toplam rakamdaki payı ise yüzde 17,62 oldu. Üçüncü sırada yüzde 5,98'lik paya sahip Ukrayna'dan, yüzde 2,6'lık artışla 319 bin 395 turist geldi.

İLK 20'DEKİ ÜLKELER

Sıralamada en çok turistin geldiği diğer ülkeler ise şöyle; İngiltere yüzde 23,3 artışla 292 bin 616. Polonya yüzde 42,7 artışla 198 bin 812. Hollanda yüzde 16,4 artışla 171 bin 205. Litvanya yüzde 20,4 artışla 85 bin 34. Kazakistan yüzde 7 düşüşle 82 bin 46. Romanya yüzde 37,6 artışla 81 bin 974. İsveç yüzde 36,3 artışla 80 bin 308. Belçika yüzde 15 artışla 70 bin 78. Çek Cumhuriyeti yüzde 46,6'lık artışla 66 bin 732. Danimarka yüzde 2,4 artışla 65 bin 346. Beyaz Rusya yüzde 3,9 düşüşle 62 bin 282. İsrail yüzde 1,4 düşüşle 60 bin 381. Norveç yüzde 70 artışla 57 bin 808. Slovakya yüzde 39 artışla 42 bin 611. Finlandiya yüzde 11.5 artışla 40 bin 226. İsviçre yüzde 30 artışla 38 bin 449. Fransa yüzde 34 artışla 35 bin 433.

HAZİRANDA RUS YAĞDI

Turizm sezonunda 'yüksek sezon' olarak adlandırılan yaz döneminin ilk ayı haziranda kente gelen toplam 2 milyon 112 bin turistin neredeyse yarısını yüzde 4 artış ve 865 bin kişiyle Ruslar oluşturdu. Ruslar toplam turistin yüzde 39,26'sını oluşturdu. İkinci sırada ise yüzde 33 artış ve 324 kişiyle Almanlar yer alıyor. Üçüncü ise yüzde 0,12 artış ve 154 bin kişiyle Ukrayna oldu.

DHA

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