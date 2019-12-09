Antalya turizmde yılı rekorla kapatacak

  • Bist 100
    108930
  • Dolar
    5,8038
  • Euro
    6,4283
  • Altın
    273,2120
İstanbul
11 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var, ülkeye katkısını nasıl göremiyorlar? Şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var, ülkeye katkısını nasıl göremiyorlar?
Fenerbahçeli Serdar Aziz: Sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız Fenerbahçeli Serdar Aziz: Sezon sonunda omuz omuza şampiyonluğa ulaşacağız
Rusya tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men edildi Rusya tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men edildi
Resti çekti: Daha fazla kaybedemeyiz Resti çekti: Daha fazla kaybedemeyiz
Suudiler'den petrolde şaşırtan hamle Suudiler'den petrolde şaşırtan hamle
Listeye bir çizik daha: Muş'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi Listeye bir çizik daha: Muş'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Sivas'ta demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Sivas'ta demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Amanpour'a konuşan Aybet'ten bir kapak Amanpour'a konuşan Aybet'ten bir kapak
Şırnak- Mardin kırsalındaki arazide EYP patladı: 7 askerimiz yaralandı Şırnak- Mardin kırsalındaki arazide EYP patladı: 7 askerimiz yaralandı
Küresel silah endüstrisi büyümeyi sürdürdü Küresel silah endüstrisi büyümeyi sürdürdü
Yeşil ve gri pasaportlara Avrupa'dan muafiyet sınırlaması Yeşil ve gri pasaportlara Avrupa'dan muafiyet sınırlaması
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı Yazdır A Yazı Tipi MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı Yazdır A Yazı Tipi
Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı Katil İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Amerikalı aktör Auberjonois hayatını kaybetti Amerikalı aktör Auberjonois hayatını kaybetti
Avrupa'daki Arakanlı Müslümanlar adaletin yerini bulacağına inanıyor Avrupa'daki Arakanlı Müslümanlar adaletin yerini bulacağına inanıyor
Ferdi Kadıoğlu'nda FIFA tehlikesi Ferdi Kadıoğlu'nda FIFA tehlikesi
Senegal, emperyalizmle savaşan devlet adamı ve alim Hacı Ömer Tall'ı unutmuyor Senegal, emperyalizmle savaşan devlet adamı ve alim Hacı Ömer Tall'ı unutmuyor
Kolombiya'da Hong Kong'taki 'şemsiye devrimi'ne benzer görüntüler ortaya çıktı Kolombiya'da Hong Kong'taki 'şemsiye devrimi'ne benzer görüntüler ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin 'General'i vites artırdı Fenerbahçe'nin 'General'i vites artırdı
Mariano’nun gitme ihtimali iyice güçlendi! Mariano’nun gitme ihtimali iyice güçlendi!
Başkan Erdoğan: Emperyalistlerin böl, parçala, yut anlayışı devam ediyor Başkan Erdoğan: Emperyalistlerin böl, parçala, yut anlayışı devam ediyor
Sadık, performansıyla sınıfı geçti Sadık, performansıyla sınıfı geçti
Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı! Hatice evlenme teklifi aldı, eski sevgilisi mekanı bastı!
Doya Doya Moda yeni yarışmacı İzel Şener kimdir? Doya Doya Moda İzel Şener kaç yaşında? Doya Doya Moda yeni yarışmacı İzel Şener kimdir? Doya Doya Moda İzel Şener kaç yaşında?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Aralık 2019 Pazartesi 12:30:17 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 12:31:04

Antalya turizmde yılı rekorla kapatacak

Vali Karaloğlu "2019'u 15 milyon 950 bin civarında turistle kapatmış olacağız. Hedefimiz 16 milyondu. Bu hedefi Antalya'da turizm sektörüyle beraber koymuştuk, yıl sonunda da bu hedefe ulaşmış olacağız." dedi.

Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle rekor kıran Antalya, yılı 16 milyon turistle kapatmaya hazırlanıyor.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Antalya, 193 ülkeden turist çekiyor. Turizmde iyi bir sezon geçiren kent, turist sayısı bakımından 2018'in rakamını geçen ay geride bıraktı. Antalya'ya 11 ayda gelen turist sayısı 15 milyon 600 bini geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan illerin başında gelen Antalya, bu yılı ise yeni bir rekorla kapamaya hazırlanıyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine, turizmde bu yıl, geçen yıla göre yüzde 17'lik bir büyüme gerçekleştiğini söyledi.

Antalya'ya hava yoluyla direkt uçuşla gelen turist sayısının 15 milyonu geçtiğini vurgulayan Karaloğlu, İstanbul tarifeli seferlerle gelen turist sayısının ise 600 bin civarında olduğunu bildirdi.

Bugün itibarıyla Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 15 milyon 650 bin civarında olduğunu belirten Karaloğlu, "Bu ayda da 300 bin civarında yolcuyu bekliyoruz. Bu doğrultuda 2019'u 15 milyon 950 bin civarında turistle kapatmış olacağız. Hedefimiz 16 milyondu. Bu hedefi Antalya'da turizm sektörüyle koymuştuk, yıl sonunda da bu hedefe ulaşmış olacağız. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Geçen yıla göre 2 milyondan fazla turist geldi
Geçen yıl da belirledikleri hedefi yakaladıklarını anımsatan Karaloğlu, geçen yıla göre bu yıl 2 milyon 200 bin fazla turistin geldiğini kaydetti.

Karaloğlu, Antalya'nın hemen hemen her pazarda gelişme kaydettiğini belirterek şöyle devam etti:

"2019'a baktığımızda hem var olduğumuz pazarlarda büyüdüğümüzü hem de olmak istediğimiz pazarlarda bir önceki yıla göre çok ciddi ilerlemeler sağladığımızı görüyoruz. Doğu Avrupa'da büyümemiz hepimizi çok mutlu ediyor. Polonya, Çekya, Macaristan, Romanya, Balkanlar, Türkiye'nin ve Antalya'nın yeni pazarları oldu, her geçen gün de büyüyor. Türkiye'nin 2023 turizm vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Kentte turizmi 12 aya yayma konusunda da çalışmalar yapılıyor. Özellikle düşük sezonda fuar, toplantı, kongre, spor turizmiyle bir yıl boyunca tesislerin açık kalması amaçlanıyor."

"Avrupalılar geri dönüyor"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Geçen yıl tüm zamanların en iyi yılıydı ancak bunu da geçtik. 2019, şu an tüm zamanların en iyisi oldu. Hedefimiz 16 milyondu ve bu rakama da adım adım koşuyoruz, bu yıl 16 milyonu yakalayacağız." dedi.

Turist sayısının artmasında sektörün ve ilgili paydaşların birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle Polonya, Rusya ve Almanya'da çok ciddi artışlar oldu. Avrupalılar da tekrar geri dönmeye başladı, bu da bizim için çok önemliydi. Avrupalı misafir gittiği ülkede çok mutlu olmadı ve bize dönmeye başladı. Avrupalının çok alışık olduğu damak tadına uygun, istediği hizmet, tesis kalitesi bizde çünkü. Dünyada eşi benzeri olmayan konseptleri var, servis, hizmet kalitemiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Bütün bunlar bir araya geldiğinde tüketici Türkiye'yi tercih etmeye devam ediyor."

Yeni trend Hindistan ve Çin

"Yeni trendimiz Hindistan ve Çin. Bu iki pazarda çok fazla potansiyel var." diyen Atmaca, buna yönelik hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de sektör olarak adımlar attıklarını bildirdi.

Hint düğünlerinin şu anda Türkiye'de çok popüler olduğunu belirten Atmaca, iki pazarda artış yaşandığı takdirde ölü sezonun daha da canlanacağını kaydetti.   

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ