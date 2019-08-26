Antalya’da tüm zamanların rekoru

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca turisti ağırlayan Antalya’da bu yıl tüm zamanların rekoru kırıldı.

YÜZDE 17 ARTIŞ

Antalya ve Gazipaşa havalimanları verilerine göre, 1 Ocak-22 Ağustos 2019 tarihleri arasında kente gelen yabancı turist sayısında 2018’in aynı dönemine göre yüzde 17.6’lık artış yaşandı. Yaklaşık 200 ülkeden turistin tatil için tercih ettiği Antalya’ya en fazla misafir Rusya, Almanya ve Ukrayna’dan geldi.

HEDEF 16 MİLYON

Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın 16 milyon turist hedefine adım adım ilerlediklerini belirterek, “22 Ağustos itibarıyla Antalya’ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Tüm zamanların rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.