Antalya’da tüm zamanların rekoru
Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Antalya’da bu yıl tüm zamanların rekoru kırıldı. 1 Ocak-22 Ağustos döneminde kente gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 5 bin 323’e ulaşması sektörde sevinçle karşılandı.
Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca turisti ağırlayan Antalya’da bu yıl tüm zamanların rekoru kırıldı.
YÜZDE 17 ARTIŞ
Antalya ve Gazipaşa havalimanları verilerine göre, 1 Ocak-22 Ağustos 2019 tarihleri arasında kente gelen yabancı turist sayısında 2018’in aynı dönemine göre yüzde 17.6’lık artış yaşandı. Yaklaşık 200 ülkeden turistin tatil için tercih ettiği Antalya’ya en fazla misafir Rusya, Almanya ve Ukrayna’dan geldi.
HEDEF 16 MİLYON
Vali Münir Karaloğlu, Antalya’nın 16 milyon turist hedefine adım adım ilerlediklerini belirterek, “22 Ağustos itibarıyla Antalya’ya gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Tüm zamanların rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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