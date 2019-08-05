Antalya rekora koşuyor

Gelen yabancı turist sayısıyla Paris ve Londra'dan sonra dünyada üçüncü sırada yer alan Antalya’ya turistler adeta akın ediyor. Geçen yıl, yaklaşık 14 milyon turist ağırlayarak rekor kıran Antalya'nın, 2019'da 16 milyon turist hedefine ulaşarak, yeni bir rekora imza atması bekleniyor.

Yüzde 16 arttı

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanları verilerine göre, 1 Ocak ile 31 Temmuz arasında gelen yabancı turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış yaşandı.

193 ülkeden geldiler

Kente 7 aylık dönemde, 193 ülkeden gelen yabancı turist sayısı 8 milyon 193 bin 924 kişi olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında gelen turist sayısının 2 milyon 601 bin 928 olduğu belirlenirken, 344 bin 727 yerli turist de tatil için Antalya'yı tercih etti.