Ankara'da okul servisi ücretleri belli oldu

  • Bist 100
    99720
  • Dolar
    5,6730
  • Euro
    6,2539
  • Altın
    280,2780
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sevgi Evi'nde kalan kıza cinsel istismara 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı Sevgi Evi'nde kalan kıza cinsel istismara 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Çekya Başbakanı Babis, Volkswagen'in Türkiye yatırımını duyunca: Birlikte çalışmak istiyoruz Çekya Başbakanı Babis, Volkswagen'in Türkiye yatırımını duyunca: Birlikte çalışmak istiyoruz
Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla sokağa atıldı Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla sokağa atıldı
Başkan Erdoğan Sivas'taki kutlama programında konuşuyor Başkan Erdoğan Sivas'taki kutlama programında konuşuyor
AÖL ek sınav sonucu ne zaman belli olur? AÖL ek sınav sonucu sorgulama sayfası AÖL ek sınav sonucu ne zaman belli olur? AÖL ek sınav sonucu sorgulama sayfası
Şehit askerimiz son yolculuğuna uğurlandı Şehit askerimiz son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika: Azez'deki patlamanın failleri yakalandı Son Dakika: Azez'deki patlamanın failleri yakalandı
Cumhuriyet Kadınları Derneği: HDP derhal kapatılmalıdır Cumhuriyet Kadınları Derneği: HDP derhal kapatılmalıdır
Lazar Markovic eski takımı Partizan'a döndü Lazar Markovic eski takımı Partizan'a döndü
Silahlı kavgada ölen Gülşah, toprağa verildi Silahlı kavgada ölen Gülşah, toprağa verildi
Konya'ya 1 milyar avroluk metro yatırımı Konya'ya 1 milyar avroluk metro yatırımı
KDK'den 'yüksek lisans sınavı' kararı KDK'den 'yüksek lisans sınavı' kararı
EURO2020 Eleme maçları başlıyor EURO2020 Eleme maçları başlıyor
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Ersoy Dede, Ahmet Davutoğlu'nun amacını yazdı: Hedef yeni parti değil Erdoğan'ı devirmekti Ersoy Dede, Ahmet Davutoğlu'nun amacını yazdı: Hedef yeni parti değil Erdoğan'ı devirmekti
Ankara'ya 56 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak Ankara'ya 56 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak
Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde
İBB'den bir zam da BELTUR'a! İBB'den bir zam da BELTUR'a!
Alanyaspor cephesi iddialı: 'Birincilik bizi şaşırtmıyor' Alanyaspor cephesi iddialı: 'Birincilik bizi şaşırtmıyor'
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gençleri yeniden kitapla buluşturdu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gençleri yeniden kitapla buluşturdu
Bakan Selçuk açıkladı! O hastalarda geri ödeme oranı artırıldı, 731 milyon lira iyileştirme sağlandı Bakan Selçuk açıkladı! O hastalarda geri ödeme oranı artırıldı, 731 milyon lira iyileştirme sağlandı
Taylan Antalyalı: "Yedek kalmayı kabullenemem" Taylan Antalyalı: "Yedek kalmayı kabullenemem"
Ağustos ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı Ağustos ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
Chielllini 6 ay sahalardan uzak kalacak Chielllini 6 ay sahalardan uzak kalacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:13:36 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:14:19

Ankara'da okul servisi ücretleri belli oldu

Ankara'da 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretlerine yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

İstanbul ve İzmir'in ardından Ankara'da da okul servislerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı ücretleri belirlendi.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, AA muhabirine, başkentte okul servisi ücretlerinin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Başkentte 2019-2020 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda artış olduğunu belirten Elmadağlı, geçen yıl bin 818 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 2 bin 30 liraya, bin 989 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 250 liraya, 2 bin 340 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 613 liraya, 2 bin 718 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 36 liraya yükseldiğini dile getirdi.

Servislerde rehber hizmeti için istenecek ücretin üst limitinin 75 lira olacağını aktaran Elmadağlı, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 60 lira olacağını kaydetti.

İstanbul ve İzmir'de de öğrenci servis ücretlerine ortalama yüzde 13 zam yapılmıştı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ