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23 Eylül 2019 Pazartesi 13:32:04 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:33:15

Ankara-Sivas YHT'de yüzde 95 ilerleme sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin altyapı çalışmalarında yüzde 94,74 fiziksel ilerleme sağlandığını belirterek, "Ankara-Sivas YHT Projesi'nin 2020 yılı içerisinde, Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanarak işletmeye açılması planlanıyor." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçük Asya ile İpek Yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demir yolu koridorunun önemli akslarından Ankara-Sivas YHT projesinde adım adım sonuna yaklaşıldığını ifade ederek, hız kazanan ray döşeme işinde Yerköy ve Sivas arasında yaklaşık 100 kilometreye ulaştığını söyledi.

Yerköy-Kırıkkale arasında ise ray döşeme çalışmalarının başladığını ve 8 kilometrelik kesimin de orada tamamlandığını aktaran Turhan, çalışmaların daha da hızlandırıldığını kaydetti.

Turhan, 405 kilometrelik hatta, 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel yapısının bulunduğuna dikkati çekerek, 27,5 kilometre uzunluğunda 53 viyadük, 611 köprü ve menfez yapısı, 217 adet de alt ve üst geçit bulunduğunu anlattı.

Toplam sanat yapısının 930 adet olduğuna işaret eden Turhan, "Bu projede yaklaşık 110 milyon metreküp kazı yapıldı. 30 milyon metreküp de dolgu imalatı gerçekleşti." bilgisini paylaştı.

Bakan Turhan, "Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin altyapı çalışmalarında yüzde 94,74 fiziksel ilerleme sağlandı. Projenin üstyapı elektrifikasyon ve sinyalizasyon telekomünikasyon sistemleri devam ediyor. Kayaş-Yerköy kesiminde yüzde 7,72, Yerköy-Sivas kesiminde ise yüzde 28,72 genel fiziksel ilerleme kaydedildi. 222 kilometre tek hat ray serimi tamamlandı." diye konuştu.

"Bu yıl sonunda test sürüşlerine başlanacak"

Turhan, altyapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını vurgulayarak, viyadük ve tünellerde çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağını söyledi.

Bu yıl sonuna yakın bu hat üzerinde test sürüşlerine başlanacağını da açıklayan Turhan, "Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı hedefliyoruz. Projenin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanarak işletmeye açılması planlanıyor." dedi.

Yüksek hızlı tren, AK Parti iktidarı döneminde milletimize verilmiş olan önemli bir hizmet olduğuna değinen Turhan, "Bu alanda Avrupa'da 6, dünyadaki 8 ülkeden birisiyiz. Daha önceki yıllarda Ankara-İstanbul hattını ve Ankara-Konya hattını yüksek hızlı tren hizmetiyle buluşturduk. Ben burada, bu hizmeti veren işçisinden mühendisine, teknisyeninden proje mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin başında Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bizler de onun gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için çalışıyoruz. Amacımız, hedefimiz milletimize hizmet etmektir. Ona hak ettiği yaşam kalitesini ve standardını sunmaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

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