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15 Ekim 2019 Salı 15:01:10 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 15:02:04

Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir: Orta gelir tuzağından kurtulmak için teknolojik sıçrama gerekir

Ankara Sanayi Odası Başkanı Özdebir, Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması için yüksek teknolojiye sıçramasını sağlayacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapması gerektiğini bildirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması için yüksek teknolojiye sıçramasını sağlayacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapması gerektiğini bildirdi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Özdebir, Ankara Sheraton Otel'de Turkcell tarafından düzenlenen "Türkcell Teknoloji Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, teknolojinin artık hayatın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Turkcell’in birçok konuda ilkleri gerçekleştirmiş Türkiye'nin önde gelen bir teknoloji şirketi olduğunu belirten Özdebir, "Hem ülkemizin teknolojik kapasitesinin artırılmasına yönelik katkıları, hem bu tür organizasyonlara verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği, genç teknolojik girişimcilerimizin, araştırmacılarımızın, omuzlarında yükselecektir." ifadelerini kullandı.

Özdebir, yüz tanıma, robotik teknolojiler, siber güvenlik, gibi pek çok yenilikçi alandaki gelişmelerin temelinde hızlı büyüyen KOBİ'lerin yattığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması ve belirlenen ekonomik hedeflere ulaşması için ilk önce şu anda içinde bulunduğu orta teknoloji segmentinden yüksek teknolojiye sıçramasını sağlayacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapması gerekiyor. Hızlı büyüyen KOBİ’ler üzerine yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu firmaları yenilikçi genç girişimciler kurmaktadır. Bu noktada hiç kaybetmemeniz gereken iki temel kavram girişimcilik ve yenilikçiliktir. Yeni dijital dünya ve teknolojik gelişmeler yeni düşünce yapılarını da gerektiriyor. Dijital liderler artık sadece şirketlerini dijital ürünlerle donatanlardan ziyade, bir ekosistem oluşturabilme vasıflarını bulunduranlar olacaktır. Bu liderler önce düşünce yapılarını ve alışkanlıklarını, daha sonra modern gereksinimlere göre iş yapma şekillerini değiştireceklerdir."

(AA)

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