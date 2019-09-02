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02 Eylül 2019 Pazartesi 09:56:38 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:31:13

Ankara’da toplu taşıma ücretlerinin ardından suya da zam yapılması gündemde

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretlerinin ardından, su ücretlerinde kademeli tarife’ uygulamasına geçmeye hazırlanırken, son kararı meclis verecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, Ankara Büyükşehir Meclisi'ndeki dört partinin grup başkanvekilleri ile Plan Bütçe Komisyonu üyelerine, çarşamba günü 'kademeli tarife' ile ilgili bir sunum yaptı. Kınacı, ASKİ Genel Müdürlüğü'ndeki toplantıda, suya neden zam yapılması gerektiğini bir sunumla anlattı.

TASARRUFA YÖNELTECEK

Kademeli tarifeye geçiş için gerekçe olarak 'su tasarrufu yapılmasının zorunlu olması ve Türkiye genelindeki 30 Büyükşehir Belediyesi'nin 16'sında kademeli su ve atıksu tarife sisteminin uygulanıyor olması'nı gösteren Kınacı'nın sunumunda, "En büyük abone grubunu oluşturan 0-10 metreküp arası su tüketimi yapan kullanıcılar (yüzde 70 civarı) bu yöntemle muhtemel yeni fiyatlamadan çok az etkilenirken, çok su tüketen gruplar fiyat farkı sebebiyle ilk gruba girebilmek için tasarrufa yöneleceklerdir" ifadeleri yer aldı.

İNDİRİMLERİ HATIRLATTI

Hürriyet'in haberine göre; Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, son bir yılda su tarifesinde yapılan indirimleri de hatırlatan Kınacı, 10 Eylül 2018'de yüzde 17 indirim yapıldığını, 14 Aralık 2018'de her faturadaki 5 TL'lik şube yolu bakım ücretinin kaldırıldığını, 14 Ocak 2019'da yüzde 30 indirim yapıldığını ve yine her ay uygulanan TÜFE-ÜFE uygulamasının da sona erdirildiğini söyledi. Kınacı, yapılan indirimler nedeniyle belediyenin bu yılın sonunda tahmini gelir kaybının 1 milyar 668 milyon 74 bin TL olacağına dikkat çekti.

ZORUNLU YATIRIMLAR

Toplantıda, ASKİ'nin yapması gereken zorunlu yatırımlara ait proje maliyetlerine de yer verilirken, suya yapılması planlanan zamla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Sabit giderler ve zorunlu yatırımların gerçekleştirilebilmesi için 1 metreküp suyun maliyetinin ortalama 10.38 TL olması gerekmektedir. Böyle olması durumunda, yıllık 300 milyon metreküp su satışından elde edilmesi gereken gelir 3 milyar 114 milyon TL' dir. Ancak mevcut tarife üzerinden 1 milyar 770 milyon 309 bin TL gelir elde edilecektir."

TARİFE METREKÜPE GÖRE ARTACAK

Toplantıda, ASKİ tarafından teklif edilen kademeli tarifede konutlardaki su ve atık su bedelinin 10 metreküpe kadar 5 TL, 11-20 metreküp arası 7.50 TL, 21 metreküp ve üzerine ise 9 TL olması önerildi. ASKİ'nin teklifinin ardından Plan Bütçe Komisyonu'nun ve Büyükşehir Meclisi'nin nasıl bir yol izleyeceği ve Ankara'daki su ve atık su tarifesinde nasıl bir düzenleme yapılacağı merak konusu oldu.

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