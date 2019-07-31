Ankara-Bağdat hattı sağlam

  • Bist 100
    102561
  • Dolar
    5,5325
  • Euro
    6,1743
  • Altın
    254,9320
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Turizm gelirinde büyük artış Turizm gelirinde büyük artış
Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 42,5 azaldı Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 42,5 azaldı
AYM'nin gerekçesi kararından beter AYM'nin gerekçesi kararından beter
Shkodran Mustafi'den Fenerbahçe'ye kötü haber Shkodran Mustafi'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde
İran sınırında çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi İran sınırında çuvallar içerisinde 75 kilo eroin ele geçirildi
İran'dan Trump'a: Savaşa susamışlığı reddet! İran'dan Trump'a: Savaşa susamışlığı reddet!
Pendik'te yan yana ilerlediği otomobil sürücüsüne sopayla böyle saldırdı Pendik'te yan yana ilerlediği otomobil sürücüsüne sopayla böyle saldırdı
Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif Luyindama'ya 12 milyon Euro'luk teklif
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a büyük tepki!
'BAE yaptırımlara rağmen İran'la finansal işlemlere onay verdi' 'BAE yaptırımlara rağmen İran'la finansal işlemlere onay verdi'
Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu görüntüleme sayfası! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu görüntüleme sayfası!
Fenerbahçe'de gündem yeniden Ben Arfa Fenerbahçe'de gündem yeniden Ben Arfa
Adana'da polis pitbullarla korunan şatoya veteriner yardımıyla girdi Adana'da polis pitbullarla korunan şatoya veteriner yardımıyla girdi
Kıyak telaşı sardı! İstifalar istenecek Kıyak telaşı sardı! İstifalar istenecek
Hürmüz'de havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor Hürmüz'de havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor
Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat bulundu Teröristlerin ağaçlar arasına gizlediği çuvallarda silah ve mühimmat bulundu
Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak? Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu sayfası! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu sayfası!
Beşiktaş'tan Roman ve Melnjak hamlesi Beşiktaş'tan Roman ve Melnjak hamlesi
Fenerbahçe'den Mangala harekatı Fenerbahçe'den Mangala harekatı
CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak
Ümit Önal kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal kaç yaşında? Ümit Önal kimdir? Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal kaç yaşında?
Emre Mor'dan kafaları karıştıran açıklama Emre Mor'dan kafaları karıştıran açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:03:47 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:13:01

Ankara-Bağdat hattı sağlam

Bağdat’tan, Türkiye-Irak arasında son dönem artan ilişkileri taçlandıracak yeni proje sinyali geldi. Irak Ulaştırma Bakanı Abdullah Laibi, Irak Demiryolu Şirketi’nin hızla geliştiğini ve Türkiye’yle demir yolu bağlantısı kurulmasının planlandığını açıkladı. Hat kısa zamanda Musul ve Selahaddin kentlerine uzanacak. İkili ticari ilişkilere güç katacak Ovacık Sınır Kapısı da gün sayıyor.

Türkiye ile Irak merkezi yönetimi arasında son dönemde siyasi, ekonomi ve güvenlik alanında gelişen ilişkilere bir yenisi eklenmeye hazırlanıyor. İki ülke arasında son dönemde artan ticari ve sosyal ilişkilerin demir ağlar vasıtasıyla güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin demir yoluyla Türkiye’ye bağlanmasının planlandığını duyurdu. Irak Ulaştırma Bakanı Abdullah Laibi, Irak merkezli özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Irak Demiryolu Şirketi’nin faaliyet alanına ilişkin planlarını anlattı. Ulaştırma Bakanı Laibi ülkedeki demir yollarının rehabilitasyonu anlamında önemli adımlar atıldığını kısa sürede hattın Musul ve Salahaddin kentlerine uzanacağını belirtti. Hattın Türkiye’ye uzaması ile iki ülke arasındaki 13 milyar dolarlık ticaret hacminin katlanarak artması bekleniyor.

YAKINDA MUSUL’A UZAYACAK

Şirketin yaşadığı krizlerden sonra iyileşme sürecine girdiğini söyleyen Bakan Laibi, bu bağlamda, Basra-Bağdat arası mesafenin 10 saatten 7 saate düştüğünü, Beyci rafinerisi ve Samarra’ya demir yolu hattı açıldığını, yakın zamanda da Musul ve Salahadin kentlerine hat çekmeyi planladıklarını ifade etti. Demir yolu hattının yurt dışına uzatılması konusunda da bilgi veren Laibi, Bakanlık olarak Türkiye ile Irak’ın ilerleyen dönemde demir yolu hattıyla birbirine bağlanmasını planladıklarını belirtti ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

OVACIK’IN ELİ KULAĞINDA

Ankara-Bağdat ilişkisine boyut atlatacak diğer bir proje Ovacık Sınır Kapısı’nda da çalışmaların Türkiye tarafında tamamlandığı ve Irak’ın yükümlülüklerini yerine getirmesinin beklendiği belirtiliyor. Türkiye ve Irak’ı büyüyen ticari ilişkilerde Habur bağımlılığından kurtararak ikinci ve güçlü bir alternatif oluşturacak, TelAfer-Musul üzerinden Bağdat’a ulaşacak Ovacık’ın, açılacak demir yolu hattıyla desteklenmesi iki ülkeyi aşan bölgesel etkileri de beraberinde getirecek.

TÜRKİYE SINIRI TERÖRDEN TEMİZLİYOR

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’nın yapılanmasına yönelik başarıyla yürüttüğü Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları sonucu hem Ovacık hem de demir yolu projelerinin güvenliği ve sürdürülebilirliği de sağlanmış olacak. Terör örgütünün bölgeden temizlenmesi Ankara-Bağdat arasındaki ilişkinin derinleştirilmesi ve geliştirilmesini de temin edecek.

ÜST DÜZEY ZİYARET TRAFİĞİ

İki ülke arasında artan üst düzey ziyaret trafiği de dikkat çekiyor. Son olarak Temmuz ayı başında, Irak Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Uluslararası İstihbarat Başkanı’ndan oluşan bir heyet temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliği kapsamında görüşmeler gerçekleştireceği belirtilmişti. Yine Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin 15 Mayıs 2019’da Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında askeri ve güvenlik iş birliği alanında ortak belge imzalanması için çalışmalara başlanması hususunda anlayışa varılmıştı.

(Yenişafak)

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak
Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Namus sözü havada kaldı
Emeklinin kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme ne zaman?
Lüks hayatımızı Mustafa Denizli karşılıyor
Türkiye'nin gerçek çılgın projesi TFX’in motoru için devler yarışacak
'Adam taşımakla bu iş olmaz'
İki füze daha fırlattı: Bu kez farklı
Dünyaca ünlü firmadan Türkiye kararı! Burada üretilecek dünyaya satılacak Dünyanın antibiyotiği Türkiye’de üretilecek
Paranın sıcaklığı tatilden vazgeçirdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Binlerce personel alınacak
Hadise'ye ağır gönderme
Emekli maaşına asgari ücret ayarı
Ruhani'den, Macron'a 'bu süreç herkes için kayıpla sonuçlanacak' uyarısı
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: Yunanistan Başbakanına sesleniyorum, Türk ulusu arkamızdadır
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Türk dünyasının stratejik çatı kuruluşu: Türk Keneşi ile iş birliği artıyor
Ukrayna, Rus gemisine resmi olarak el koydu
Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı 'ırkçı' buluyor
'Avcı kız' operasyonunda önemli gelişme!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ