Amortisman nedir, Amortisman oranları nedir? 2019 amortisman sınırı nedir?

Amortisman oranları 2019 merak ediliyor. Amortisman nedir? 2019 amortisman sınırı nedir? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vergi kanununda değişiklik öngören kanun teklifine göre şirketler aylık araç kira bedelinin sadece 4 bin TL’ye kadar olan kısmını gider olarak gösterebilecek, aracı satın alması durumunda ise amortismana konu edilebilecek tutar 250 bin TL ile sınırlandırılacak. Peki, amortisman nedir, nasıl hesaplanır? Merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

OTOMOTİVDE AMORTİSMAN SINIRI

Vergi reform paketinde otomotiv sektörü için de önemli düzenlemeler yer alıyor. Pakette bir değişiklik yapılmazsa şirketlerin ve kurumların araç satın alma veya kiralaması durumunda gider gösterebilmesi zorlaşıyor, belirli limitlere bağlanıyor. Aylık araç kira bedelinin 4 bin TL’ye kadar olan kısmı kurumlar vergi hesabında gider olarak dikkate alınabilirken, şirket aracı satın alması durumunda amortismana konu edilebilecek tutar 250 bin TL ile sınırlandırıldı.

BİNEK ARAÇLAR DAHİL Mİ?

Söz konusu değişiklikler binek araçlarla ilgilidir, ticari araçlar kapsamda değildir. Şirket aracı satın alınması durumunda amortismana konu edilebilecek tutar 250 bin TL ile sınırlandırılmıştır. Bu tutarın üstünde kalan kısım araç satışı aşamasında net defteri olarak kalacak, doğrudan kurumlar vergisinde kayıp yaratmayacaktır.

Şirket araçları ile ilgili tüm giderlerin yüzde 70’lik kısmı kurumlar vergi hesaplamasında gider olarak dikkate alınabilecek, kalan kısım vergi hesaplamasında gider olarak dikkate alınmayacaktır. Ayrıca sadece yüzde 70’lik gideri kabul edilen kısma denk gelen KDV’nin indirimi mümkün olacaktır. Bu nedenle eski uygulamaya göre kurumlar vergisi, KDV yönünden olumsuz etkilenecektir. Örneğin servis ikame aracının 1000 TL’lik bakım giderinin sadece 700 TL’lik kısmı vergi hesabında gider olarak dikkate alınabilecektir. Ayrıca bu bakım işleminden doğan 180 TL’lik KDV’nin yüzde 70’lik kısmı indirilebilecek kalan kısmı kadar ek kayıp oluşacaktır.

Kiralama şirketlerinin kiralamaya konu edeceği araç satın almaları ve bu araçlar ile ilgili tüm giderlerin amortisman, bakım onarım, sigorta vs. kapsam dışındadır.

AMORTİSMAN NEDİR?

Amortisman, duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade etmektedir. İşletmeler kullanmak üzere aldığı maddi duran varlıkları normal şartlarda bir yıldan daha uzun sürelerde kullanırlar. Bu nedenle, maddi duran varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir. Böyle yapılarak maddi duran varlık kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider yazılmış olur ve muhasebenin dönemsellik kavramı yerine getirilir.

Amortisman ayırma koşulları, belirli bir maddi varlığın işletmede bir yıldan fazla kullanılabilir durumda olması, yıpranma, aşınma veya eskime sebebiyle kıymetinin azalması, değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olmasıdır.

2019 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı: 1.200 TL olarak belirlendi.

AMORTİSMAN NASIL HESAPLANIR?

Vergi Usül Kanunu‘nun (VUK) 315. maddesine göre amortismana tabi olan maddi varlıklar, Maliye Bakanlığı’nın iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerini dikkate alarak tespit ve ilan ettiği oranlar üzerinden hesaplanır.

En çok kullanılan amortisman yöntemleri aşağıdakilerdir:

Normal (eşit tutarlı) amortisman yöntemi

Azalan bakiyeler (hızlandırılmış amortisman) yöntemi

Fevkalade amortisman yöntemi