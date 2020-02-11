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11 Şubat 2020 Salı 21:42:35 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 21:43:08

Altının kilogramı 304 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 304 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 303 bin 250 lira, en yüksek 304 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 304 bin 700 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 826 milyon 693 bin 694,02 lira, işlem miktarı ise 2.749 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 830 milyon 901 bin 324,38 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat, Özak Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı

AA

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