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09 Mart 2020 Pazartesi 11:23:22 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 11:27:27

Altının gramı 331 lira

Gram altın fiyatı, güne artarak başlayarak 331,2 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 544 lira, Cumhuriyet altını ise 2.221 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 327,7 liradan tamamladı.

Bugüne ise yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,05 üzerinde 331,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 544 lira, Cumhuriyet altını da 2.221 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü 1.692,12 dolarla Ocak 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0,28 artışla 1.679,2 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı endişelerin gündemde kalmaya devam ettiğini, buna petrolde arz fazlasının artacağına dair risklerin de eklenmesiyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneliminin belirginleştiğini söyledi.

Teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, gram altında ise yükselişin devam etmesi durumunda 335 liranın test edilebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde 325 liranın izleneceğini bildirdi.

AA

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