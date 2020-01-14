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14 Ocak 2020 Salı 07:40:50 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 07:42:06

Altının ateşi söndü... Düşüş sürüyor! İşte yeni yükseliş tahmini

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, geçtiğimiz hafta gramı 310 TL seviyelerine çıkan altının fiyatının hızla düşmesindeki en büyük etkenin ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması olduğunu kaydetti. Yıldırım ayrıca altının gram fiyatının kısa sürede tekrar yükselebileceği tahmininde de bulundu. ABD-İran gerilimi yükselen altın daha sonra ani düşüş yaşayarak gram altın haftayı 295 TL'den kapatmıştı. Pazartesi günü haftaya 293 TL seviyelerinden başlayan Gram Altında düşüş sürüyor! Altın salı gününe 290 TL'den başladı.

Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın fiyatları hafta sonunun gelmesi ile hızla düşmeye başladı. Gramın 310 TL seviyelerine kadar çıkan altının fiyatı cuma günü kapanışta 295 TL seviyelere kadar indi. Bir anda yükselen ve düşen altın fiyatları herkes tarafından merak ediliyor. Gram altın yeni haftaya 293 TL seviyelerinden başladı ancak bu seviyelerde de tutunamadı.Altında düşüş sürmeye devam ediyor. Pazartesi gününe 293 TL'den başlayan gram altın salı güne 290 TL seviyelerden başladı. Çeyrek altın ise 468 TL alış ve 479 TL satış rakamlarından işlem görüyor. Altının ONS'u ise 1.540 dolar seviyelerinde.

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının bu hafta içinde imzalanması beklenirken, Irak ve İran'daki gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil dosyasını bu hafta Senato'ya göndermesi bekleniyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta yetkililerin "diplomasi" söylemleriyle hafiflese de dün Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne 8 füzeyle saldırı düzenlenmesi, tedirginliklerin bir süre daha gündemde kalacağına işaret ediyor.

Piyasaların odağında bulunan jeopolitik gelişmelerden bir diğeri de Libya'daki ateşkes görüşmeleri olacak. Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı Lev Dengov, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve darbeci Halife Hafter'in Moskova'ya yapacağı ziyarette ateşkes anlaşmasının yapılabileceğini öne sürdü.

Altının ons fiyatı, bu gelişmelerin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.553 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERDEN YENİ ALTIN TAHMİNİ

Analistler, bugün İngiltere'de dış ticaret dengesi ve sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.540 doların destek, 1.570 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti. 

ALTIN 320 TL'YE ÇIKABİLİR

Altın fiyatlarında yaşanan değişiklikle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım, altın fiyatlarının gerilemesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının büyük etkisi olduğunu ifade etti.

Altın fiyatının ilerleyen günlerde daha fazla yükselerek 320 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini de öne süren Başkan Yıldırım, şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi altın fiyatları geçen hafta 300 TL’nin üzerinde bir fiyatlama yapmıştı. Bunun da en büyük nedeni İran-Amerika gerginliğiydi. Daha sonra 300 TL’yi bulan altın İran’ın, Amerikan üssüne füze atmasıyla beraber aynı günün gecesinde 309 TL’yi gördü ve zirve yaptı. Ancak daha sonra, Trump’ın açıklamalarıyla beraber ortam biraz daha sakinleşti. Aynı zamanda onsun da düşmesiyle beraber 295 TL’lere geldi. Ben vatandaşlarımız için bunun bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bu seviyelerden altın çok rahatlıkla alınabilir. Çünkü en kısa zamanda tekrar 300-320 TL seviyelerini görecektir altın”

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