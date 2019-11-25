Altını olanlar dikkat! Dev bankadan önemli altın açıklaması!

2020 yılı için yatırımcılara petrol ağırlıklı S&P GSCI Endeksi'nde uzun pozisyon almalarını tavsiye eden Goldman Sachs, petrol için 2020 yılı tahminini 60 dolar/varil olarak devam ettirdiğini bildirdi.

2020 yılında global petrol talebinin 1,2 milyon varil/gün artmasını, bununla beraber OPEC dışı petrol arzının da 2,1 milyon varil/gün yükselmesini bekleyen Goldman Sachs, brent petrolü için 2019 tahminini 63,9 dolar/varil, 2020 için ise 60 dolar/varil olarak ortaya koydu.

Goldman Sachs, Batı Teksas petrolünün ise 2019'da 56,9 dolar/varil eve 2020'de 55,5 dolar/varil olacağını öngördü.

ALTIN FİYATINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİ SÜRDÜRÜYOR



Goldman Sachs, politika belirsizliğinde gevşeme potansiyeline rağmen altın fiyatında 1.600 dolar/ons hedefine doğru yükseliş beklentisini sürdürdüğünü bildirdi.