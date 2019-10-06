Altına güvenen kazandı

Güvenli liman olarak görülen altın, yine yatırımcısını üzmedi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1.47'lik artışla 275 lira oldu.

Yatırımcının güvenli limanı altın, 10 aydır kazandırmaya devam ediyor. Bu haftada değerlenen 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,47'lik artışla 275,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,44'lük primle bin 835 liraya yükseldi.

SARI HESAPLAR BÜYÜYOR

Gram fiyatı, geçen bir yıllık süreçte yüzde 42,1 artış kaydetti. Artışın etkisiyle, Türkiye'deki altın mevduatları ilk yarıda 2018'şn aynı dönemine kıyasla yüzde 61,2 artarak 52 milyar’ı aştı Altın mevduatları, geçen yılın ilk yarısında 32 milyar 289 milyon 273 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da 20 milyar liraya yakın bir artışa işaret etti.

