Altın zirvede

Dolar endeksi gerilerken güvenli liman olarak görülen altın fiyatı uçtu. Spot altın 1530 dolara, gram altın fiyatı ise 283 liraya kadar tırmandı.

YÜZDE 3 DEĞERLENDİ

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,94 artışla 279,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,93 kazançla 1.863,00 lira oldu. Geçen hafta 442,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 455,00 liraya çıktı.