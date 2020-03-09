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09 Mart 2020 Pazartesi 07:21:28 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 07:47:02

Altın yumurtlayan güvercin: 20 TL'ye alıp 40 bin TL'ye satıyorlar!

Vatandaş altındaki yükselişi seyre dursun 20 liraya aldığınız bir güvercini binlerce liraya satabileceğiniz bir piyasa mevcut. İşin meraklısının her hafta takip ettiği mezatlarda ciddi rakamlar dönüyor. Ortadoğulu iş insanlarının peşine düştüğü Hünkari cinsi ise 20 bin avrodan alıcı buluyor.

Yatırımcı ‘Dolar ne olur, korona yüzünden altın nereye kadar çıkar’ diye düşene dursun, öyle bir piyasaya var ki stresten uzak yükselişini sürdürüyor. Güvercin yetiştiriciliğinden bahsediyoruz. İşin önce sevgisine sonra getirisine yatırım yapıyor, haliyle iyi de kazanıyorlar. Dünyada virüs yüzünden seyahat zorda, kontrol had safhada, çitler sınırda, mülteciler de AB namlusunun ucunda... Bu havada yapılacak en güzel şey bir kuş uçurup başka haberler vermek. Zaten böyle zamanlarda ‘karantinadaki dünyaya inat’ ya gökyüzünde kuş ya da Mardin’de uçurtma olacaksın. 

Memleketin gündemi, 538 lirayı gören çeyrek altın yukarı çıkar mı şeklindeki sorularla meşgul iken, bazıları ‘ne avro ne altın; en iyi yatırım güvercin’ diyor. Hakkında az şey bildiğimiz ama meraklısının çok olduğu bir piyasa burası. 40 liraya aldığınız güvercini binlerce liraya satabilirsiniz. Hatta içlerinde değeri 20 bin avro olan ve Ortadoğulu iş insanlarına sunulan bile var. Hobi gibi görünse de kuş yetiştiriciliği bir sektör.

ARABASINI FEDA EDEN VAR

Anadolu’nun hemen her şehrinde ve ilçesinde özellikle hafta sonları kurulan mezatlarda ciddi rakamlar dönüyor. Kahvehanelerin yanı sıra bu iş için özel kurulan yerlerde görücüye çıkanların ırkı, görüntüsü, takla atış biçimi ve kanat çırpışı değerine binlerce lira katıyor veya düşürüyor. Bu öyle bir sevgi ki meraklısı, istediği cinsi bulduğu an gözünü kırpmadan on binlerce lira verebiliyor. Kısacası bizim damdaki güvercin, bu aralar tüm risklerine rağmen para basan bir yatırım aracı. 

40 LİRAYA AL BİN LİRAYA SAT

Taklacı denen bu tür yere inene kadar ne kadar takla atarsa ehil olanların gözündeki değeri de uçuyor. Hele o kuş havada farklı oyunlar sergilesin o zaman 40 liraya aldığınız dostunuz oluyor size bin ve hatta daha fazlası. Osmanlı’da şehzadelerin yetiştirdiği Hünkari cinsi ise Arapların gözdesi, Suudi Arabistan gibi birçok ülkedeki yarışmalardan birincilikle dönüyor. Şimdiki ederi 20 bin avro civarında. Tabii bu uğraşı yatırım olarak görenler de var. İnternette basit bir aramayla yüzlerce kişi veya firmaya ulaşabilirsiniz. Bunların birçoğu dernek adı altında faaliyet gösteriyor. 

PİYASANIN YÜZDE 70’İ KAYITDIŞI

Türkiye Güvercin Federasyonu’nun Başkanı Bilgin Tuncay, milyonlarca liranın döndüğü bir sektörün varlığından bahsediyor. Popülerliğe bağlı olarak internetten yapılan satışlara karşı dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Federasyon olarak yüzde 70’e varan kayıtdışılıkla mücadele yanında, pazarın denetimi ve standartlaşma konusunda çalıştıklarını aktarıyor.

Güvercin piyasasında küçük pazarlarda 50 liradan bin liraya kadar teklif edildiği olabiliyor. Uçuşu ve oyunuyla ön plana çıkan güvercinlerin değeri ise bin ila 10 bin arasında değişiyor. Kaliteli ve ırkı sağlam bir güvercin için arabasını veren bile var. Yetişticiler, kuşların bakımına da binlerce lira harcayınca, sanal mezatlar da başlamış. İnternetten yüzlerce site kuş ve ürün satışı yapıyor. Kısacası bizim damdaki güvercin, bu aralar tüm risklerine rağmen para basan bir yatırım aracı.

HER KANAT ÇIRPIŞI DEĞERİ BELİRLER

Güvercin yetiştirenlerin çoğu kendisini ‘Ben bu işin hastasıyım’ diye tanıtıyor. Evinin balkonunda, veya çatısında kuş besleyenler gününün en az 3 saatini onlarla geçirdiklerini anlatıyor. Hemen hepsi, ‘Bu sevgiyi yaşamayan bilmez’ diyerek söze başlıyor ve verilen emeklerin paraların az bile olduğunu söylüyorlar. En büyük zevkleri ise mezatlara katılmak. Asıl pahalı ihaleler, yetiştiricinin kahvehanede gösterisiyle başlıyor. Çaylar demleniyor, misafirler ağırlanıyor. Ardından güvercin başlıyor hünerlerini göstermeye. Her kanat çırpışı, her takla değerine değer katıyor.

HÜNKARİ CİNSİNE 20 BİN EURO 

Marmaris’te yaşayan turizmci Serkan Reisoğlu ise bu aşk uğruna, 3 katlı binasının son katını kuşlarına tahsis etmiş. Onlarca kafeste 200 cins güvercini besliyor ve Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt’teki şeyhlere verdiklerini anlatıyor. Günde en az 3 saatini evlatlarım gibi dediği kuşlarıyla geçiriyor ve aylık masraflarına 3 bin lira harcıyor. “Ev fiyatı kadar para teklifi edenler var” diyen Reisoğlu, “Ortadoğulu iş adamlarının türlere ilgisi var. Hünkari denilen gagasız güvercinim 20 bin avro civarındaydı ve Katarlı bir iş insanınahediye ettim” diyor.

ANADOLU’NUN DÖRT BİR YANINDA MEZAT 

Başkent Kanatlı ve Kümes Hayvanlarını Araştırma Geliştirme Derneği Başkanı Metin Baltacı ise, her hafta kurulan mezadın 10 liradan açıldığını 500 veya bin liraya çıkan rakamlara satıldığını anlatıyor. “7 bin liralık satış yapıldığına şahit olduk” diyen Baltacı, farklı kesimlerden vatandaşın bu hobi için mezatlara katıldığını söylüyor. Arena Güvercin Mezadı sahibi Levent Boztepe, ise çocukluğundan bugüne taşımış bu sevgiyi. Her gününün onlarla geçtiğini ve bu sevginin başka olduğunu şu örnekle anlatıyor: “Öyle bir tutku ki, araba fiyatına 2 kuş satın aldıklarını hatırlıyorum.”

(Yeni Şafak)

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