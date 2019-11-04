Altın yatırımında patlama

Küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankalarının para politikaları ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının takip edildiği yılın 9 ayında yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altına olan talebin artmasını beraberinde getirdi. Bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre dolarda yüzde 6.6'lık düşüş yaşanırken, gram altının fiyatında yüzde 14.1'lik yükseliş gerçekleşti.

YÜZDE 67.3'LÜK ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları, ocak-eylül döneminde 2018'in aynı sürecine kıyasla yüzde 67.3 artarak 64 milyar 519 milyon 441 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, geçen yılın 9 ayında 38 milyar 563 milyon 932 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da neredeyse 26 milyar liralık bir artış yaşandığını ortaya koydu.

REKOR İSTANBUL'UN

Türkiye'de, 2019'un 9 ayı itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent, 20 milyar 592 milyon 863 bin lirayla İstanbul oldu. Bu tutar, Türkiye'deki altın mevduatının neredeyse 3'te birinin İstanbul'da bulunduğunu gösterdi. İstanbul'u 6 milyar 588 milyon 829 bin lirayla Ankara, 3 milyar 543 milyon 700 bin lirayla İzmir ve 2 milyar 281 milyon 481 bin lirayla da Bursa takip etti.