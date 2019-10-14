Altın yatırımında küresel rekor

Küresel ekonomide süregelen genişleyici para politikasıyla ticaret savaşlarının oluşturduğu belirsizlikler, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırmaya devam ediyor. Global fonların portföyündeki altın miktarı, eylülde 2 bin 808 tonla 2012'deki 2 bin 791 tonluk tarihi zirveyi de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

KUZEY AMERİKA LİDER

Rapora göre, Kuzey Amerika fonları 62 tonla eylülde altın alımında lider olurken, bu fonlara yaklaşık 3.1 milyar dolar seviyesinde para girişi gerçekleşti. Avrupa fonları ise eylülde 7.7 ton altın aldı. Bu artışta başı, 31 Ekim'deki Brexit kararını bekleyen İngiltereli yatırımcılar çekti. Avrupa fonlarını 3.9 tonla Asya ve 1.7 tonla diğer bölgelerin fonları takip etti.