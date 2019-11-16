Altın satışında 8 taksit dönemi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ardından Ticaret Bakanlığı da, perakende işletmelerin basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısını 4 yerine 8 olarak uygulayabilmesine yönelik düzenleme yaptı. Buna göre, çeyrek, yarım, tam altın ve bilezik gibi takılarda 8 ayı aşmayacak şekilde taksitlendirme yapılabilecek.

PİYASA HAREKETLENECEK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, perakende altın satışlarında taksit sayısının 8'e çıkarılmasının vatandaşı rahatlatacağını ifade etti. Palandöken, “Taksit sayısının 8'e kadar çıkmasıyla vatandaş, gram ve çeyrek altın arasında düşünmeden karar verelebilecek, piyasalarda da bir hareketlenme olacak” dedi.