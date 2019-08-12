Altın gibi değerli

Rengarenk görüntüsüyle pazar yerlerini süsleyen kurutulmuş sebzeler içinde en dikkat çeken ürün ise kilosu 200 lirayla patlıcan oldu. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 22 yıldır manav işleten Sevgi Boz, “Yerli ve yabancı turistler ürünlerimize ilgi gösteriyor. En pahalı sebzemiz kuru patlıcan. Kilosu 200 lira olduğu için genellikle müşterilerimiz bir dizi şeklinde alıyor. Dizinin fiyatı ise 15- 20 liraya geliyor” dedi.