Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 282 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,20 liradan, bin 858 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 879 liradan, 257 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261 liradan, bin 816 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 836 liradan, 908 liradan alınan Yarım Ziynet 918 liradan ve 454 liradan alınan Çeyrek Ziynet 459 liradan satıldı.