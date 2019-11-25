Altın fiyatları düşüşle başladı! 25 Kasım gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?

Altın fiyatları belli oldu! 25 Kasım pazartesi günü küçük ve büyük yatırımcıları yakından ilgilendiren kapalıçarşı altın fiyatlarına göre gram altın 268,59 liradan çeyrek altın ise 439,15 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına tavsiyeler vererek yıl içinde 291 TL'yi gören gram altın için 268 TL seviyelerinin alım fırsatı olduğunun altını çizdi. Yeni yıl için beklentilerini de paylaşan Memiş, gram altında kademeli olarak 290 TL, 297 ve 320 TL seviyelerinin beklendiğini aktardır. İşte merak edilen cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere 25 Kasım diğer altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan 25 Kasım altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

Gram Altın fiyatı



Hem uzun vadeli hem kısa vadeli yatırımcıların yöneldiği altınlar arasında gram altın yer alıyor. Kasım ayı boyunca aşağı yönlü hareket eden gram altın fiyatları haftaya yine düşüşle başladı. Kapanışı 268,70 lira düzeyinde olan gram altın, 25 Kasım pazartesi günü itibariyle 268,59 lira seviyesinden serbest piyasada işlem görüyor.

Çeyrek Altın fiyatı

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi Kasım ayı boyunca boyunca inişli çıkışlı hareket etti. Kapanışı 439,32 lira satış fiyatı üzerinden olan çeyrek altın satış fiyatı bugün itibariyle 439,15 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yarım Altın fiyatı: 878,78 TL

Tam Altın fiyat: 1.752,18 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı: 1.816,68 TL

Ons fiyatı: 1.461,80 TL

Ata Altın fiyatı: 1.816,68 TL

14 Ayar Bilezik fiyatı: 153,18 TL

18 Ayar Bilezik fiyatı: 196,18 TL

22 Ayar Bilezik fiyatı: 245,09 TL

İkibuçuk Altın fiyatı: 4.364,32 TL

Beşli Altın fiyatı: 8.734,02 TL